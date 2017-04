Bij de bouwmarkt op Curaçao klinkt: Nederland móest wel ingrijpen

De voorpagina’s van de Curaçaose kranten staan er vol mee, de lokale radiozenders hebben het over niets anders. Er is vooral opluchting, maar toch is er behoedzaamheid in de reacties. Bijna niemand wil met naam en toenaam in de krant. “Ze zagen je pootjes gelijk af”, zegt een man die als ambtenaar op het ministerie van premier Gilmar ‘Pik’ Pisas werkt, de stroman van Schotte. Maar Hector Galmeyer heeft geen probleem met een ferme mening. “Ik ben 82 jaar. Niemand doet me wat. Deze regering is zo onbeschoft, terecht dat Nederland heeft ingegrepen. Als je aan de verkiezingen komt, kom je aan het volk.” Hector gebruikt zijn zaterdag om kleine klusjes rondom huis te doen. “Ik ben goed gezond van lijf en leden, maar voor mijn kinderen is er met deze overheid geen toekomst meer. Daarom moest Nederland wel ingrijpen.”

We zijn net kleine kinderen. Dat het zover heeft moeten komen, is heel erg.

Hector zwaait naar een man die in oranje overall de bouwmarkt bezoekt. “Dat is Jack, een goede vriend van me.” Jack wil niets zeggen over politiek. “Ik ben ‘fed-up’. Schaam me dood. We zijn net kleine kinderen. Dat het zover heeft moeten komen, is heel erg. Ik vind het ingrijpen van Nederland eigenlijk niet goed, maar de regering heeft er zelf om gevraagd.” Volgens Jack heeft Schotte gegokt en verloren. “Laat het maar gebeuren op 28 april, dan volgt de afrekening.”

Een timmerman met potlood achter het oor wil ook wel reageren. Hij is bezig met een verbouwing en heeft scharnieren nodig voor zijn ramen. “Het is hier altijd ‘bòmbòshi (herrie en lawaai) omdat ze alleen maar aan zichzelf denken, en geen oog hebben voor het volk. Ik ben wel tegen de bemoeienis van Nederland.” De regering Hensley Koeiman viel na acht weken, en er was een nieuwe meerderheid die met Schotte het stokje wilde overnemen. “Dat moet je respecteren. Laat die mensen zitten en het vier jaar proberen. Dan zien we wel of ze het goed hebben gedaan.”

Ze geven me rijst tijdens de verkiezingen, maar wat eet ik de rest van de vier jaar

Dat Gerrit Schotte veroordeeld is voor omkoping, maakt de timmerman niet uit. “Hij is slim, hij gaat de wijken in. Van deur tot deur, net als Helmin Wiels (die later is vermoord, red). Op hem heb ik wel gestemd, vanaf zijn komst in de politiek. Maar na zijn moord ben ik weer gestopt. Het heeft toch geen zin. Ze geven me rijst tijdens de verkiezingen, maar wat eet ik de rest van de vier jaar?”

Janine is bij Kooyman om wat spulletjes voor de wc te kopen. Ze is met haar vader en moeder. “Ik volg de politiek, ik ben lerares op een middelbare school. Wat er nu gebeurt is, is heel vervelend. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Dat Nederland ingrijpt is goed.” Maar is dat geen aantasting van de autonomie? “Kijk, je moet klaar zijn voor autonomie. Je moet er voor willen werken. Je kan niet lui en autonoom tegelijk zijn. We willen alles, maar we willen er niet voor werken. Dat gaat niet.”

Koloniaal aspect De ambtenaar van het ministerie van de premier wil nog wel iets kwijt over het koloniale aspect van ingrijpen. “Wij wijzen altijd naar anderen, terwijl wij zelf het probleem zijn. We hadden zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik ben blij met onze gouverneur Lucille George-Wout.” Zij weigerde het besluit de verkiezingen uit te stellen te ondertekenen en riep de hulp van Nederland in. “Als zij uitstel van de verkiezingen had toegestaan, dan was onze democratie zoek geweest.” De namen van de geïnterviewden zijn bij de redactie bekend. Lees ook: Nederland grijpt in om verkiezingen Curaçao te redden

