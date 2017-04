Bezoek uit Eritrea is lastig te verbieden

Het bezoek dat topambtenaar Yemane Gebreab uit dictatuur Eritrea deze week aan Nederland brengt, past in een patroon. De afgelopen jaren stelden Kamerleden regelmatig kritische vragen als er weer eens berichten verschenen over de rol van de Eritrese overheid in Nederland.

Eritrea zou zijn overzeese onderdanen bespioneren en via intimidatie dwingen een deel van hun inkomsten af te staan. Volgens het ministerie van sociale zaken zijn de Eritreeërs die tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Ethiopië naar Nederland vluchtten vaak aanhanger van het huidige regime. Sinds 2010 komen er juist vluchtelingen die aan dat bewind proberen te ontsnappen.

Verbieden niet eenvoudig

Voor het kabinet is het niet eenvoudig de Eritrese praktijken te verhinderen. Belastingheffing over onderdanen die in het buitenland wonen is volgens de juridisch adviseur van het kabinet niet verboden. De Kamer vroeg vorig jaar om een strafrechtelijk onderzoek naar afpersing en intimidatie door de Eritrese ambassade. Volgens het kabinet beslist het Openbaar Ministerie zelf of het een dergelijk onderzoek instelt.

Eritrea is niet het enige land waar de Nederlandse politiek problemen mee heeft. Qatar en Saudi-Arabië financieren bijvoorbeeld radicale moskeeën in Europa. Pogingen hier wat aan te doen stuiten al snel op de grondwettelijke vrijheden van godsdienst en vereniging. Hetzelfde geldt voor Diyanet, het Turkse ministerie van godsdienstzaken. De imams lezen in Nederlandse moskeeën door ambtenaren in Ankara geschreven preken voor.

Dat Nederland vorige maand wel optrad tegen een ministersbezoek uit Turkije was uitzonderlijk. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vreesde voor verstoring van de openbare orde als een Turkse minister in zijn stad campagne zou voeren.

Om een bijeenkomst te verbieden moeten lokale autoriteiten zulke problemen verwachten, aldus een woordvoerder van het ministerie van veiligheid en justitie. Daar zal bij het bezoek van Gebraeb waarschijnlijk geen sprake van zijn, omdat het gaat om een besloten conferentie.

Die bijeenkomst, die vanavond begint en tot en met zondag duurt, vindt in een conferentiecentrum in Veldhoven plaats. De burgemeester zal er geen maatregelen tegen nemen. "De gemeente deelt het ongemakkelijke gevoel van het kabinet maar het gaat om een besloten bijeenkomst en onrust of tumult wordt niet verwacht", aldus een gemeentewoordvoerder.