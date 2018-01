Beving zorgt voor ruzie tussen gasbedrijf en toezichthouder

Na de beving, de zwaarste in vijf jaar, hebben meer dan drieduizend Groningers schade gemeld. De boosheid in het gebied over de hoeveelheid gas die nog altijd naar boven wordt gehaald door de Nam is verder gegroeid.

Minister Eric Wiebes (economische zaken en klimaat) beslist binnenkort welke gevolgen de aardbeving bij Zeerijp heeft voor de winning. Het SodM komt eerst nog met een officieel advies. Vlak na de schok heeft de waakhond al laten weten dat in Groningen 'het hoogste alarmniveau' van kracht is. 'Een flinke productievermindering is noodzakelijk'. Bovendien vindt het SodM dat de Nam de risico's blijft onderschatten en vooral oog heeft voor de 'veiligheidsbeleving van de inwoners van Groningen'.

Als er geen risico’s aanwezig zouden mogen zijn, dan is het niet mogelijk om gas te winnen

Het gasbedrijf keerde zich donderdag in felle bewoordingen tegen de toezichthouder. De discussie gaat over wat een acceptabel 'veiligheidsniveau' is. Als de situatie in het bevingsgebied terug moet naar 'code groen', wat het SodM voorstelt, betekent dat een halvering van het huidige niveau van gaswinning: van 21,6 miljard kuub per jaar naar 10,8. De Nam vindt dat overdreven.

Uit de brief die directeur Gerald Schotman van het gasbedrijf naar het SodM heeft gestuurd, blijkt irritatie. Hij vindt dat de toezichthouder zich schuldig maakt aan een 'overgesimplificeerde manier van communiceren over deze belangrijke en gevoelige kwestie'. Volgens Schotman geeft de beving in Zeerijp 'geen aanleiding om onze risicomodellen aan te passen'. En : 'Als er geen risico’s aanwezig zouden mogen zijn in Groningen, dan is het niet mogelijk om gaswinningsactiviteiten uit te voeren in het Groningenveld'.

Wiebes wilde donderdag niet reageren op het conflict. "Ik ben uitsluitend geïnteresseerd in oplossingen", zei hij. Tijdens een Kamerdebat, afgelopen dinsdag, bleek dat het kabinet nog enkele maanden nodig heeft voor een besluit over het gas. De minister wilde geen enkele concrete toezegging doen, ondanks de roep van diverse oppositiepartijen om maximaal 12 miljard kuub te winnen. "De heiligverklaring van die 12 miljard kan ik niet helemaal onderschrijven." Maar hij zei ook: "Waar ik het meest hoofdpijn van heb is de poging om al in deze kabinetsperiode een wezenlijke vermindering te bereiken."