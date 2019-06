Betalen voor parkeren op zondag: in Katwijk is het geen taboe meer

Het Zuid-Hollandse Katwijk moet de komende vier jaar twintig miljoen bezuinigen, vooral door hoge uitgaven aan jeugdzorg. De gemeente wil onder andere bezuinigen op de muziekschool, maar is ook van plan om meer parkeergeld binnen te halen. Coalitiepartij CDA heeft geen moeite meer met betaald parkeren op zondag, en daarmee tekent zich een raadsmeerderheid af voor een ander parkeerbeleid.

Hij heeft niet zo’n bezwaar tegen betalen op zondag, zegt Jaap Kuijt, scriba van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee, op persoonlijke titel. “Ik begrijp het wel, zeker met mooi weer is de parkeerdruk op zondag rond de boulevard erg hoog. Maar er zijn ook mensen die er principieel op tegen zijn om geld uit te geven op zondag. En dat moeten ze dan toch doen, als ze met de auto naar de kerk komen.”

Als de overheid vindt dat er betaald moet worden, het zij zo: “Geef de keizer wat des keizers is.”

Dat bezwaar leeft volgens Kuijt vooral bij de meer ‘rechtse groeperingen’ in Katwijk, maar ook in de meer bevindelijke ‘bondskant’ van zijn eigen PKN-kerk ligt het mogelijk gevoelig.

In de Katwijkse coalitie staat de SGP steeds meer alleen in haar bewaar tegen betaald parkeren op zondag. “Het is een vrije kwestie binnen de coalitie”, legt SGP-fractievoorzitter Wouter-Jan Vroegindeweij uit. “Er is kans op een meerderheid voor de voorstanders.”

Eigen karakter Het belangrijkste SGP-bezwaar is dat gemeenteambtenaren op zondag moeten gaan werken om het betaald parkeren te handhaven. “Nu werken ambtenaren dan alleen als dat noodzakelijk is. Wij zien geen noodzaak om betaald parkeren in te voeren. Als de parkeeroverlast echt tot gevaarlijke situaties leidt, kan de politie al optreden.” Ook ziet de SGP liever niet dat mensen moeten betalen als ze op zondag naar de kerk gaan, of op familiebezoek. Vroegindeweij vindt het ‘jammer’ als met deze maatregel een onderdeel van het eigen karakter van Katwijk verdwijnt. Ook Cora Kruyt, die de telefoon opneemt in hotel Noordzee, ziet op zondag liever geen functionerende parkeerautomaten. “Het is een beetje krom om betaald te parkeren terwijl de winkels dicht zijn”, zegt de medewerkster van het hotel. Ook de gasten vinden het prettig dat ze op zondag niet hoeven af te rekenen. “Aan de andere kant is het nu op strandweerdagen zo druk op de boulevard, dat er ook voor onze gasten geen plek meer is”, zegt Kruyt.

Kerkdrukte Rond de Vredeskerk in het centrum van Katwijk (een confessionele gereformeerde kerk binnen de PKN) komt de overlast niet door toeristen, maar door haar eigen kerkgangers, weet predikant Cornelie Vreugdenhil-Mijnarends. “Er is weinig parkeergelegenheid bij de kerk. Ik kan me voorstellen dat het voor omwonenden nu vervelend is dat er op elke plek geparkeerd wordt. Ook in de winkelstraat buiten de officiële parkeervakken.” Maar anders dan aan de boulevard, speelt dat probleem vooral op regenachtige dagen. “Ik moedig mensen zoveel mogelijk aan om met de fiets te komen, of te parkeren in de parkeergarage op vijf minuten afstand. We hebben ook een kerktaxidienst om mensen met een beperking zoveel mogelijk gezamenlijk op te halen”, zegt Vreugdenhil. Vreugdenhil kan zich voorstellen dat een deel van haar gemeente tegen het betaald parkeren is. Zelf vindt ze het een kwestie voor het gemeentebestuur. Als de overheid vindt dat er betaald moet worden, het zij zo. Of, zo citeert Vreugdenhil Bijbelboek Marcus (12:16): “Geef de keizer wat des keizers is.” Dit najaar komt de gemeente met plannen om de inkomsten aan betaald parkeren op te krikken. Daarnaast leiden in de gemeente ook andere bezuinigingsplannen, waar de gemeenteraad donderdagavond over sprak, tot onrust. Het college stelt voor te schrappen in subsidies, te bezuinigen op een muziekschool en te korten op een welzijnsorganisatie.

