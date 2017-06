Bestuurscrisis in Rotterdam na overstap Leefbaarlid naar moslimpartij

De stad Rotterdam is de winnaar van de overstap van Mohammed Anfal van Leefbaar Rotterdam naar de door de islam geïnspireerde partij Nida, stelt Nida-fractievoorzitter Nourdin el Ouali. “De huidige coalitie van de stad met Leefbaar Rotterdam vaart vanuit achterkamertjes een ondoorzichtige en asociale koers. Daar verlossen wij de stad van.”

De stad is juist de grote verliezer van deze ‘zetelroof’, is de reactie van Leefbaar Rotterdam. Deze partij blijft wel de grootste in de raad maar nu met 13 in plaats van 14 zetels. Anfal kwam niet op persoonlijke verdienste in de raad, maar omdat hij hoog op de kandidatenlijst van Leefbaar stond. Dat hij die zetel nu gewoon meeneemt naar Nida, vindt de partij onterecht. Nida heeft ineens drie in plaats van twee zetels.

Voor Leefbaar kwam het bericht over de overstap maandagavond als een complete verrassing. “Mo Anfal heeft nooit aangegeven dat er iets aan de hand was, we hebben geen signalen gezien”, zegt de Leefbaar-woordvoerder.

Donderdag debatteert de gemeenteraad over de bestuurscrisis. Burgemeester Ahmed Aboutaleb spreekt van tevoren met de fractievoorzitters van de tien partijen in de raad. Hij wil als voorzitter van de gemeenteraad alvast horen hoe zij tegen de crisis aankijken en hoe die zou kunnen worden opgelost.

De Langen is het eens met Leefbaar Rotterdam dat de onverwachte overstap van Anfal zo niet had gemoeten. "Ik vind het niet netjes, nee. Maar dit is de realiteit, we moeten nu kijken hoe we verder gaan."

De Rotterdamse CDA-fractieleider Sven de Langen stelt dat er verschillende opties zijn, waaronder doorgaan in de huidige coalitie en op onderwerpen een meerderheid zoeken met oppositiepartijen. “We vinden niet in één dag een oplossing voor deze ontstane situatie, we bekijken het rustig. Voornaamste is dat de stad een stabiel bestuur houdt.”

De overstap heeft grote gevolgen voor het stadsbestuur. Over 9 maanden zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Tot die tijd heeft de Rotterdamse coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA geen meerderheid meer in de gemeenteraad (22 van de 45 zetels). Hoe gaat de stad bestuurd worden?

Ontheemd gevoel

Anfal, die zijn overstap toelichtte in een filmpje op Facebook, benaderde in maart de Nida-fractievoorzitter omdat hij zich niet thuis voelde in de fractie van Leefbaar. Die partij neemt in zijn ogen een anti-islamhouding aan, en dat zinde hem niet. “Ik heb 3,5 jaar loyaal meegedaan, maar het kan zo niet langer. Beter laat dan nooit.”

'Bij Leefbaar zeggen ze: de islam is geen geloof, het is achterlijk' Mohammed Anfal

Hij kwam in 2013 zonder enige politieke ervaring bij de partij terecht nadat een Leefbaarlid hem goed had geholpen in een conflict met de gemeente. “Ik heb wel een paar keer gezegd, ik ben een moslim en moslims zijn niet allemaal slecht, dat moet ook gezegd. Maar dat doen ze niet. Als ergens iets gebeurd door een Marokkaan of een Turk, dan strijken ze meteen iedereen over één kam. Als ze praten over de islam zeggen ze bij Leefbaar: het is geen geloof, het is achterlijk. Leefbaar verdeelt de stad.”

El Ouali was ‘eerst verbaasd’ toen Anfal hem in maart aansprak over zijn onvrede bij Leefbaar. “Maar ik had wel gezien dat hij al langer niet erg gelukkig rondliep in de raad en nooit iets zei.” Er volgde meer gesprekken. “We hebben uiteindelijk besloten hem politiek asiel te geven bij onze partij.”

De overstap komt op een bijzonder lastig moment voor het Rotterdamse college. De positie van wethouder Ronald Schneider van Leefbaar Rotterdam is in gevaar na een raadsenquête naar de miljoenenfraude bij het voormalige poppodium Waterfront. Ook daarover wordt donderdag gedebatteerd.