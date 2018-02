Bestuurder Letse Centrale Bank verdacht van afpersing

De Europese Centrale Bank (ECB) is in verlegenheid gebracht – en de Centrale Bank van Letland nog veel meer – nu de voorman van de Letse bank, Ilmars Rimsevics, in verband wordt gebracht met afpersingspraktijken, corruptie en het witwassen van geld. Rimsevics is sinds 2001 president van de Centrale Bank en zit sinds 2014 in het bestuur van de ECB. Als ECB-bestuurder beschikt hij over vertrouwelijke kennis over de ECB, de EU en zelfs de Navo.

De ECB liet weten dat zij het oppakken van Rimsevics als een Letse kwestie beschouwt

Rimsevics (52) is zaterdag opgepakt en werd, volgens zijn advocaat, acht uur lang verhoord. Maandag kwam hij op borgtocht vrij. De premier van Letland heeft Rimsevics gevraagd om op te stappen, tenminste voor zolang er een onderzoek naar hem loopt. Dat heeft Rimsevics geweigerd.

Onschuldig Rimsevics zegt dat hij onschuldig is en zei dat enkele Letse banken proberen zijn positie te ondermijnen. Ook zei hij dat hij eind januari met de dood is bedreigd. De Letse regering kan Rimsevics niet ontslaan. Er is nog geen aanklacht tegen de bankpresident ingediend, maar er loopt wel een strafrechtelijk onderzoek naar hem. Rimsevics heeft al sinds 1992 een hoge functie bij de Letse Centrale Bank. De ECB liet weten dat zij het oppakken van Rimsevics als een Letse kwestie beschouwt. Rimsevics kwam in het ECB-bestuur toen Letland in 2014 overstapte op de euro. De affaire is, volgens persbureau The Associated Press (AP), bij de Wereldbank aangekaart door de Brits-Russische grootaandeelhouder en president-commissaris van de Letse Norvik Banka, Grigory Guselnikov. Die zou in 2015 door een tussenpersoon zijn benaderd die hem een briefje gaf waarop ‘100.000 euro per maand’ stond. “Dat is de manier waarop Letse banken meewerken”, werd hem gezegd. Zou hij niet betalen, dan dreigde Rimsevics de Norvik-bank nieuwe regels op te leggen, aldus Guselnikov. Later had Guselnikov ontmoetingen met Rimsevics. Guselnikov weigerde, naar eigen zeggen, de gevraagde bedragen te betalen en zijn bank kreeg, zei hij tegen AP, inderdaad te maken met allerlei nieuwe regels. Volgens Guselnikov werd hem 2016 gevraagd om 100 miljoen euro, afkomstig uit Rusland, wit te wassen. Hij kon daar 1 miljoen voor krijgen, maar hij weigerde.