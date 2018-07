Trumps goedgelovigheid wordt hem in eigen land niet in dank afgenomen

Air Force One vloog maandagavond de president van de Verenigde Staten uit Helsinki terug naar een hoofdstad waar hij nauwelijks meer welkom leek. Politiek en media in Washington waren gespitst op elk teken dat de fundamenten onder zijn presidentschap zouden beginnen te bezwijken na zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Dat gebeurde niet, maar Trump kwam er niet onderuit zijn meest bekritiseerde uitspraak in Helsinki in te slikken.

De top zelf was niet historisch te noemen, maar de persconferentie erna des te meer. Trumps bereidheid om Poetin op zijn woord te geloven dat Rusland zich niet met de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft bemoeid, ook al zeggen Trumps eigen inlichtingendiensten van wel, sloeg een diepe wond. Het kwam hard genoeg aan bij de directeur van die diensten, Daniel Coats, om in een verklaring zijn baas zo ongeveer te berispen. “We zijn duidelijk geweest in onze beoordeling van Russische inmenging in de verkiezing van 2016.”

Dit is de ernstigste fout van zijn presidentschap en die moet worden hersteld – onmiddellijk Republikein Newt Gingrich

Slechte dienst Maar Coats moet verder gaan, schreef defensiejournalist Fred Kap­lan. “Elk lid van Trumps nationale veiligheidsteam dat niet meteen aftreedt, bewijst de Verenigde Staten een slechte dienst.” Kaplan schrijft voor het progressieve webmagazine Slate, maar evengoed was zijn oproep opvallend, omdat in linkse kringen genuanceerd wordt gedacht over de vraag of werken voor Trump ook eervol kan zijn, omdat het werken is voor je land. Na Helsinki worden er dingen over Trump gezegd en geschreven die vorig week nog ongehoord waren. Zo omarmden de fractieleiders van de Democraten in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, Chuck Schumer en Nancy Pelosi, allebei de theorie dat Trump door de Russen gechanteerd wordt. Pelosi: “Dit bewijst dat ze iets over de president weten, persoonlijk, financieel of politiek.” Bij de Republikeinen wordt zulke subversieve taal niet gebezigd, maar partijgenoten die Trump verdedigden waren nauwelijks te vinden. Een van zijn trouwste aanhangers, Newt Gingrich, twitterde: “Dit is de ernstigste fout van zijn presidentschap en die moet worden hersteld – onmiddellijk.”

IJzersterke indruk Opvallend was ook dat dergelijke reacties ruim aandacht kregen op de zender die doorgaans vriendelijk over Trump bericht, Fox News. Alleen de uitgesproken rechtse commentatoren die de zender in de avond vullen, staan nog pal achter hem. Sean Hannity, een vertrouweling van de president, verzekerde Trump maandagavond tijdens een interview dat hij een ijzersterke indruk had gemaakt. Direct na de top leek Trump dat ook te denken. Hij twitterde dat de top met Poetin nog beter was geweest dan die met de Navo-ministers. Tegen Hannity zei hij dat er tussen de VS en Rusland een gevaarlijke situatie had bestaan door het onderzoek naar de inmenging bij de verkiezingen. “Vergeet niet dat we twee nucleaire machten zijn, en we werden uiteengedreven door een nep-heksenjacht.” Maar vanavond kwam Trump toch met de allerwegen gevraagde ‘verduidelijking’. Hij vertrouwt en gelooft zijn inlichtingendiensten, en zou zich tijdens de persconferentie alleen maar versproken hebben. Daarmee hoopt hij opnieuw een crisis overleefd te hebben. Maar niet zonder schade. Hij heeft gemerkt dat de steun van medewerkers, politieke bondgenoten en bevriende media grenzen heeft. En hij wordt meer dan ooit geminacht door zijn politieke tegenstanders. Van wie sommigen sinds maandag openlijk het woord ‘landverrader’ bezigen voor hun president.

Obama: 'Ze verzinnen nu dingen' Trumps voorganger Barack Obama lijkt geen heimwee te hebben naar het Witte huis. 'De politiek lijkt tegenwoordig het idee van objectieve waarheid te verwerpen. Mensen verzinnen gewoon dingen', zei hij tijdens een toespraak in Johannesburg. In zijn Nelson Mandela-lezing waarschuwde hij dat democratieën onvrede niet moeten laten ontaarden in 'raciaal nationalisme'. We leven nu eenmaal dicht bij elkaar en bevolkingen komen in beweging. De enige manier om problemen als klimaatverandering of massamigratie of pandemieën aan te pakken is meer internationale samenwerking, niet minder.'

