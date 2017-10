Beroep Marokkanen-proces tegen Wilders begint volgend jaar mei

De PPV-leider is zelf aanwezig bij de zitting, die plaatsvindt in de beveiligde rechtbank op Schiphol. Tijdens een regiezitting kunnen beide partijen hun onderzoekswensen indienen. De advocaat-generaal heeft geen nieuw onderzoek gevraagd.

Wilders´ advocaat Geert-Jan Knoops wil onder meer dat er een 'gedegen wetenschappelijk onderzoek' wordt gedaan naar belangrijke elementen in deze 'bijzondere zaak'. Het gaat dan onder meer om de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting. Volgens Knoops is een onderzoek noodzakelijk, omdat het gaat om een belangrijk fundament van de democratie en de rechtsstaat.

Maar ook naar andere begrippen moet nader onderzoek komen om deze zaak goed te kunnen voeren, vindt Wilders' raadsman. Het gaat onder meer om het begrip discriminatie dat in internationale verdragen is vastgelegd, en de vraag wat nu wel of niet een bijdrage is aan het publieke debat.

Omstreden uitspraken

De zaak draait om twee omstreden uitspraken die Wilders deed in 2014, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Op 12 maart zei de PVV-leider op een markt in de Haagse wijk Loosduinen dat hij “als het even kan minder Marokkanen wil”. Een week later op 19 maart vroeg hij tijdens een partijbijeenkomst die op de televisie werd uitgezonden aan zijn aanhangers of er meer of minder Marokkanen in Nederland zouden moeten zijn. Zijn aanhangers scandeerden toen “minder, minder, minder''. Dat zorgde voor veel ophef. Er werden bijna 6500 aangiften gedaan tegen Wilders.

Vanwege deze uitspraken werd de PVV-voorman schuldig bevonden, maar een straf kreeg hij niet opgelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) had een boete van 5000 euro geëist en Wilders’ raadsman Knoops had vrijspraak bepleit.