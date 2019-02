Bernie Sanders gaat het in 2020 nog een keer proberen

‘Onze campagne draait niet alleen om het verslaan van Donald Trump, de gevaarlijkste president van Amerika in de recente geschiedenis’, begint Sanders zijn toespraak in de campagnevideo. De 77-jarige senator uit Vermont die zichzelf omschrijft als democratisch socialist deed in 2016 ook al mee aan de Democratische voorverkiezingen maar moest het toen afleggen tegen Hillary Clinton.

Nu is het de vraag of Sanders het volhoudt in een vol Democratische speelveld, onder andere Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand en Kamala Harris hebben hun kandidatuur ook al aangekondigd. Sanders maakte zijn kandidatuur bekend op de Vermont Public Radio, de radiozender van zijn thuisstaat.

