Berlusconi mag weer politiek bedrijven van de rechter

De straf werd Berlusconi opgelegd voor belastingfraude binnen zijn mediaconglomeraat Mediaset. Naast het verbod op politiek kreeg de 81-jarige mediamagnaat, die drie keer premier van Italië was, ook een celstraf van vier jaar opgelegd, maar die werd omgezet in een taakstraf van één jaar. De Milanese rechter besloot zijn straf op te heven vanwege ‘goed gedrag’.

Door zijn straf kon Berlusconi niet deelnemen aan de Italiaanse parlementsverkiezingen in maart, die gewonnen werden door de centrumrechtse alliantie tussen Forza Italia – de partij van Berlusconi – en Lega. Ook werd de oud-premier door de uitspraak in november 2013 uit de Italiaanse senaat gezet.

De politieke rehabilitatie van Berlusconi betekent dat hij namens Forza wederom een gooi kan doen naar het premierschap. Maar voor een politieke comeback op korte termijn is het mogelijk te laat voor de Italiaanse miljardair.

De muurvaste Italiaanse kabinetsformatie is deze week namelijk in een stroomversnelling beland, nota bene door toedoen van Berlusconi zelf. Daarmee lijken vervroegde verkiezingen, waarbij Berlusconi op korte termijn weer verkozen kan worden, voorlopig van de baan.

Patstelling

De winnende alliantie van Lega en Forza zat wekenlang om de formatietafel met anti-establishmentpartij de Vijfsterrenbeweging (M5S), die een derde van de Italiaanse stemmen binnenhaalde, maar tevergeefs. De grootste partij van Italië wil regeren met Lega, maar weigert samen te werken met het aan Berlusconi gelieerde Forza. Volgens de Vijfsterrenbeweging staat de oud-premier symbool voor politieke corruptie in Italië. Daardoor liepen de onderhandelingen na twee maanden spaak; Lega weigert zijn bondgenoot te laten vallen.

Lega en de Vijf­ster­ren­be­we­ging hebben van president Mattarella tot maandag de tijd gekregen om een regering te formeren.

President Sergio Mattarella stelde om die patstelling te doorbreken voor tot het eind van dit jaar een neutrale, technocratische regering in te stellen in afwachting van nieuwe verkiezingen.

Maar deze week zette Berlusconi zelf mogelijk een streep door dat scenario. In een persconferentie maakte hij donderdag bekend dat Forza een samenwerking tussen de Vijfsterrenbeweging en Lega niet langer in de weg zal zitten. Vrijwel direct na die mededeling gingen Lega en de Vijfsterrenbeweging opnieuw met elkaar in gesprek. In een gezamenlijke verklaring lieten de partijen donderdag weten 'significante stappen' te hebben gezet met de vorming van een regering en de nominatie van een premier. De twee partijen hebben van president Mattarella tot maandag de tijd gekregen om een regering te formeren.