Berlijn boos om Turkse spionage op Duitse bodem

Uit onderzoek van onder andere de ARD en de Süddeutsche Zeitung blijkt dat MIT een lijst heeft met namen, adressen en telefoonnummers van honderden aanhangers en organisaties die gelieerd zijn aan de beweging van Gülen. Ankara houdt de geestelijke die in de Verenigde Staten in ballingschap leeft, verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep van afgelopen zomer.

De MIT zou de lijst met mensen die de dienst in de gaten houdt vorige maand tijdens de veiligheidsconferentie in München aan de Duitse inlichtingendienst hebben overgedragen. Duitse experts concludeerden toen dat de foto's die aan de lijst waren toegevoegd in het geheim genomen zijn.

Een woordvoerder van de Duitse federale aanklager zei gisteren een onderzoek te zijn gestart naar spionage maar weigerde in te gaan op de vraag of het onderzoek de Turkse inlichtingendienst betreft.

Duitsland tolereert geen buitenlandse spionage op zijn grondgebied, liet minister van binnenlandse zaken Thomas de Maizière gisteren weten. En dat geldt voor elke buitenlandse staat of inlichtingendienst benadrukte hij. "Los van hoe je over de Gülenbeweging denkt, hier geldt de Duitse wet en die stelt dat burgers die hier wonen niet door het buitenland bespioneerd zullen worden."

Spanningen lopen hoog op

De Duitse inlichtingendienst zou zijn begonnen met het waarschuwen van mensen die op de lijst staan. De deelstaat Nedersaksen adviseerde hen bovendien om niet naar Turkije af te reizen, omdat ze wellicht riskeren daar gearresteerd te worden. Minister van binnenlandse zaken van Nedersaksen, Boris Pistorius, beschuldigde Ankara ervan "een bijna paranoïde angst voor samenzwering" te hebben en te proberen zijn critici tot zwijgen te brengen.

Het is het tweede onderzoek in Duitsland dat is gestart naar Turkse spionage. Er loopt al een onderzoek naar een paar imams die ervan worden verdacht informatie over tegenstanders van het regime in Ankara te hebben doorgespeeld naar het Turkse consulaat in Keulen. Hun huizen werden doorzocht.

De spanningen tussen Duitsland en Turkije waren de laatste tijd al hoog opgelopen in de aanloop naar het referendum van 16 april over een presidentieel systeem. Berlijn verbood Turkse campagnes over het referendum in Duitsland waarop Ankara Berlijn van 'nazitactieken' beschuldigde.