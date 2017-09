Beoogde coalitie wil geen vroeg pensioen voor mensen met zware beroepen

Volgens de drie partijen valt niet te definiëren wat een zwaar beroep is. Gaat het om een dakdekker, vallen alle bouwvakkers eronder of een deel van die beroepsgroep? D66-Kamerlid Steven van Weyenberg: “Heeft de leraar een zwaar beroep? Wij hebben tien jaar geprobeerd om een goed onderscheid te bedenken en kunnen nu concluderen dat het een onmogelijke discussie is.”

Lees verder na de advertentie

Sinds de pensioenleeftijd enige jaren geleden is opgetrokken van 65 naar 66 jaar en hoger is de vraag of mensen met ‘zware beroepen’ dat langer doorwerken aankunnen. Bijna een jaar geleden verzocht de Tweede Kamer staatssecretaris Jetta Klijnsma om met vakbonden en werkgevers een definitie te zoeken voor wat een ‘zwaar beroep’ is. Dat is niet gelukt, schreef zij maandag aan de Kamer; “Een definitie kan niet worden afgebakend.”

Omscholen CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt meent dat ‘eerder nagedacht moet worden over omscholing’. VVD-collega Dennis Wiersma vindt ook dat werkgevers moeten nagaan wat oudere werknemers nog wel kunnen en hun takenpakket moeten aanpassen zodat zij net als anderen met 66 of 67 jaar met pensioen gaan. VVD, CDA en D66 krijgen van de aanstaande oppositie de wind van voren Wiersma gaf het voorbeeld van een Duitse autofabriek waar oudere werknemers een gereedschapskist op wieltjes hebben, waar krukken staan om op te zitten, waar robots een deel van het werk overnemen, de lopende band langzamer beweegt en waar een vergrootglas kleine onderdelen zichtbaar maakt. “Door een tekort aan technici weet de werkgever dat waardevolle krachten aan het werk moeten blijven.”

Lagere inkomens VVD, CDA en D66 krijgen van de aanstaande oppositie de wind van voren. De SP voert aan dat arbeidsomstandigheden niet met terugwerkende kracht verbeterd kunnen worden. “Wat hebt u mensen te bieden die op en versleten zijn, die de pensioenleeftijd van 66 of 67 jaar gewoon niet halen?”, vroeg Kamerlid Bart van Kent. SP wil de pensioenleeftijd terugbrengen naar 65 jaar. De PvdA wil het definitie-probleem oplossen door lagere inkomens de mogelijkheid te geven eerder te stoppen. De sociaal-democraten zouden daar ook extra geld voor willen uittrekken, maar hebben geen macht meer. Het Economisch Instituut van de Bouw (EIB) kwam afgelopen zomer met een oplossing voor de definitie van zware beroepen. Kijk naar beroepen waar veel werknemers uitvallen: tegelwerkers, betonijzervlechters, stukadoors, metselaars, schilders, dakdekkers, schoonmakers, vissers en ambulancemedewerkers. Als deze mensen vijf jaar eerder stoppen kost dat de overheid jaarlijks 200 miljoen extra. Maar de VVD wil daar niet aan. Wiersma: “Het is heel verleidelijk om bij dit probleem naar de overheid te kijken en te vragen om een oplossing. Maar die is er niet of het kost veel geld en wij willen de rekening niet bij toekomstige generaties neerleggen.” Lees ook: Vervroegd pensioen voor zware beroepen hoeft niet duur te zijn.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.