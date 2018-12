Bengaalse premier Sheikh Hasina boekt een betwiste zege

De stembusgang werd overschaduwd door geweld tussen regerings- en oppositieaanhangers, waarbij zeker 17 doden vielen. De oppositie beschuldigde de Awami League bovendien van stembusfraude.

Een BBC-correspondent zag in een stembureau in de havenstad Chittagong kort voor het begin van de verkiezingen al gevulde stembussen. “Wij dringen er bij de verkiezingscommissie op aan deze absurde uitslag meteen ongeldig te verklaren”, aldus oppositieleider Kamal Hossain. “We eisen zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen onder een onpartijdige regering.”

Premier Hasina is sinds 2009 aan de macht en begint, als haar Awami League de verkiezingen inderdaad wint, aan een derde regeringstrermijn. Zij presenteert zichzelf als een hervormer, onder wier bestuur de economie de laatste tien jaar gemiddeld met 6 procent groeide, vooral dankzij textielproductie en andere industrie. Maar critici, waaronder mensenrechtengroepen, westerse regeringen en oppositiepolitici, beschuldigen Hasina ervan dat zij steeds autocratischer opereert. Volgens Human Rights Watch zijn oppositieleden in de aanloop naar de verkiezingen op grote schaal geïntimideerd en zijn duizenden van hen in de gevangenis gegooid.

Felle rivalen

Hasina’s belangrijkste tegenstander, oud-premier Khaleda Zia, mocht ook niet meedoen aan de verkiezingen, omdat zij in de cel zit vanwege een veroordeling voor corruptie, een vonnis dat volgens Zia politiek georkestreerd is. Zia’s Bangladesh Nationalist Party (BNP) sloot voor deze verkiezingen een alliantie met andere oppositiepartijen, die wordt geleid door de bejaarde jurist en ex-minister Kamal Hossain. De vorige Bengaalse parlementsverkiezingen, in 2014, werden geboycot door Zia en haar BNP, omdat ze geen vertrouwen hadden in een eerlijke stembusgang.

Bangladesh telt ruim 160 miljoen inwoners, van wie de overgrote meerderheid moslim is. Zia en Hasina zijn al decennia felle rivalen en wisselen elkaar af aan de macht. Hasina is de dochter van een vermoorde onafhankelijkheidsleider. Zia is de weduwe van een legercommandant die de BNP oprichtte en die in 1981 als president werd gedood door ontevreden legerofficieren.