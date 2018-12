Beloofde inspraak van student bij besteding van basisbeursgeld blijft uit

De afspraak was duidelijk: studenten moeten een stem krijgen bij de besteding van het basisbeursgeld door universiteiten en hogescholen. Maar dit gebeurt onvoldoende, stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (Iso) na een inventarisatie bij alle medezeggenschapsraden van Nederlandse scholen. Vandaag brengt het Iso de inventarisatie naar buiten.

Het gaat om het geld van de studenten, instellingen nemen te weinig initiatief om hen bij de besteding hiervan te betrekken Tom van den Brink, Iso-voorzitter

Voor 2019 moeten instellingen in kaart hebben wat er gebeurt met de eerste miljoenen die ze krijgen van het ministerie van onderwijs. Dit geld is vrijgekomen door het afschaffen van de basisbeurs voor studenten. Bij veel scholen is het maken van afspraken echter nog in volle gang.

Inspraak Studenten werd beloofd dat ze bij dit proces inspraak zouden hebben, maar bij zeker de helft van de universiteiten en het merendeel van de hogescholen gaat dit nog niet goed, stelt voorzitter Tom van den Brink van het Iso. “Het gaat om het geld van de studenten, instellingen nemen te weinig initiatief om hen bij de besteding hiervan te betrekken.” Vier maanden lang keek het Iso mee met medezeggenschapsraden. Sommige worden volgens Van den Brink voor het blok gezet om, nu het nieuwe jaar nadert, in te stemmen met plannen. Ook gebeurt het volgens Van den Brink dat instellingsbesturen de medezeggenschapsraad omzeilen of onder druk zetten met het argument dat er zonder akkoord sowieso geen geld beschikbaar komt. De conclusies van het Iso zijn een volgende tegenvaller voor studenten sinds de afschaffing van de basisbeurs in 2015. Eerst bleek dat van de beloofde 1 miljard euro voor het hoger onderwijs er in werkelijkheid 820 miljoen euro overbleef. Instellingen kregen de ruimte om voorinvesteringen te doen. Maar de Algemene Rekenkamer concludeerde in januari van dit jaar dat dit nog onvoldoende gebeurde. Het Iso noemt in haar rapport geen scholen bij naam omdat het probleem volgens de studentenvertegenwoordiger niet bij een enkele universiteit of hogeschool ligt, maar landelijk speelt. Maar van sommige instellingen is bekend dat de medezeggenschap stroef verloopt.

Onvolledig geïnformeerd Zo bleek dat leden van faculteitsraden van de Universiteit Leiden verkeerd of onvolledig werden geïnformeerd over de zogeheten kwaliteitsafspraken die gaan over de besteding van het basisbeursgeld. Bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) bleek dat de studentenraad, die zich uitsprak tegen de plannen, geen beslissende stem had en uiteindelijk aan het kortste eind trok. In de Tweede Kamer werd begin deze maand bezorgd gereageerd op dit voorbeeld. Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) laat naar aanleiding van de inventarisatie weten het goed te vinden dat het Iso dit zo streng volgt. “De afspraak die we hebben gemaakt met studenten, universiteiten en hogescholen is glashelder. Het geld dat nu geïnvesteerd kan worden in het hoger onderwijs is het geld van de studenten. Het is daarom van groot belang dat studenten meebeslissen.” De Vereniging van Universiteiten vindt het teleurstellend dat het Iso kiest voor de aanval. “We zitten in het eerste jaar sinds het akkoord, natuurlijk moeten instellingen nog leren. Daarover spreken we ook regelmatig met het Iso”, aldus een woordvoerder. De Vereniging Hogescholen noemt de conclusies een ‘onverwacht signaal’, dat nog niet eerder in het regelmatige contact met studentenbonden aan de orde is gesteld.

