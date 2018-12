Belgische regering blijft het oneens over pact van Marrakesh

De crisis in de Belgische regering over het migratiepact van Marrakesh is nog niet bezworen. Terwijl premier Michel het parlement dinsdagmiddag liet instemmen met het pact, blijft coalitiepartner N-VA onverzettelijk: de partij weigert het pact te steunen, maar stapt ook niet uit de regering. De partij dreigde daar de afgelopen dagen herhaaldelijk mee, maar krabbelt nu terug.

De val van het kabinet is daarmee voorlopig afgewend, maar dat is volgens politiek analisten uitstel van executie. Grondwetexperts speculeren intussen over hoe het nu verder moet en met welk mandaat Michel naar de VN kan.

De Vlaams-nationalistische N-VA hoopt met haar houding de steun voor het pact vanuit België te blokkeren. “Met de N-VA in de regering zal België het migratiepact niet goedkeuren, noch in Marrakesh, noch in New York”, hield fractievoorzitter Peter de Roover vol in het parlement. Volgens hem verandert de parlementaire stemming daar niets aan: het is de regering die unaniem moet beslissen.

Achter de schermen wordt nog steeds onderhandeld, zo is het vermoeden

Volgens hoogleraar grondwettelijk recht Stefan Sottiaux heeft de N-VA daar een punt, zei hij tegen de VRT. Als Michel toch instemt zonder steun van de N-VA ‘breekt hij met een belangrijke grondwettelijke traditie en stelt hij een gevaarlijk precedent.” ­Tegelijkertijd stelt Sottiaux dat als de N-VA niet uit de regering stapt ‘de partij de facto instemt met het standpunt van de andere partijen. Je kan geen oppositie voeren binnen de regering.”

Politiek analisten vermoeden daarom dat de N-VA met haar draai kiest voor uitstel van executie. Op 19 december moet premier Michel bij de VN in New York immers tekenen. Doet hij dat – en dat is hij nog steeds van plan – dan ‘duwt’ hij de N-VA alsnog uit de regering. N-VA gokt erop dat de perceptie dan is dat ze door de andere partijen de deur uit is gezet en niet zelf de stekker eruit heeft getrokken. Dat laatste wordt door de Belgische kiezer doorgaans hard afgestraft.

De afgelopen dagen liepen de gemoederen in de Belgische regering flink op. De grootste regeringspartij N-VA ontpopte zich in korte tijd tot rabiaat tegenstander van het pact. De partij voelt daarbij de hete adem in de nek van het uiterst rechtse Vlaams belang. De andere coalitiepartners – de Franstalige liberalen van premier Michel, de Vlaamse liberalen en christen-democraten – zijn voorstander, net als de meeste oppositiepartijen.

De N-VA zette de verhoudingen maandag op scherp door met een val van het kabinet te dreigen. Dinsdagavond zette premier Michel de N-VA voor het blok: hij zou het parlement laten stemmen over het migratiepact en wil volgende week gewoon naar Marrakesh reizen om het VN-pact te steunen. Als het voor de N-VA zo’n principekwestie was, moest de partij maar opstappen.

Toch is het vermoeden dat er achter de schermen wel degelijk nog onderhandeld wordt. Ook als de partijen een oplossing vinden of als de N-VA alsnog inbindt, blijft de vraag hoe ze na deze frontale botsing nog kunnen samenwerken.

