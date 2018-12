Belgische premier Michel zet coalitiepartner N-VA voor het blok

Na een bewogen dag waarop volop werd gespeculeerd over de val van het kabinet, zette de premier dinsdagavond coalitiepartner N-VA voor het blok: hij wil het parlement deze week over het pact laten stemmen en daarna gewoon naar Marrakesh afreizen. Michel weigert te buigen voor de grieven van de N-VA. Die zei maandag ‘een regering die naar Marrakesh gaat’ niet te steunen.

“Het parlement is het huis van de democratie”, zei Michel gisteravond. Daarmee blaast hij feitelijk de coalitie op, maar hij laat het aan de N-VA zelf de stekker uit het kabinet te trekken.

Tot op het laatste moment gokten N-VA’ers erop dat Michel wel zou buigen voor hun bezwaren. Maar de premier is het beu zich nog langer te laten wegzetten als ‘handpop’ van de ­ N-VA en wil internationaal geen gezichtsverlies lijden. Hij weet dat hij in het parlement op ruime steun voor het pact kan rekenen. Tot voor kort had ook de N-VA geen bezwaren. Maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van half oktober voelt de partij de hete adem in de nek van de uiterst rechtse antimigratiepartij Vlaams Belang.

Tijdens een hoorzitting met migratie-experts in het federaal parlement waste de Belgische VN-diplomaat ­Jean-Luc Bodson de N-VA de oren over de koerswijziging. “Alle punten die België belangrijk vond, zijn uiteindelijk in het pact terechtgekomen.”

Terwijl die hoorzitting bezig was, gooide de N-VA olie op het vuur met een nieuwe facebookcampagne tegen het migratiepact. De partij plaatste foto’s van bootvluchtelingen met daarop teksten als: ‘VN-migratiepact = focus op behoud eigen cultuur van de migrant’.

Voor Michel was daarmee de maat vol. Hij blies een spoedberaad met de vicepremiers en de uitgesproken ­ N-VA-staatssecretaris Francken af en kwam een paar uur later met de mededeling dat hij deze week een stemming in het parlement wil.

De N-VA heeft altijd gezegd dat de partij uit het kabinet zou stappen wanneer coalitiepartners in het parlement op zoek zouden gaan naar alternatieve meerderheden. Michel wil dat risico nauwelijks zes maanden voor de verkiezingen wel nemen, met als argument dat een partij die een regering laat vallen doorgaans electoraal wordt afgestraft.

De N-VA kwam dinsdagavond in spoedberaad bijeen. Een paar uur eerder had de partij de omstreden facebookcampagne al offline gehaald.

