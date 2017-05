België is 'eigenzinnig fenomenaal', en de politiek bewijst dat

De Belgische regering slaat daarom 4 miljoen euro stuk op een grootse reclamecampagne. De leus 'België, eigenzinnig fenomenaal' moet toeristen en investeerders verleiden. Er zijn genoeg redenen om trots te zijn op het land. 99 om precies te zijn. "Honderd zou een beetje overdreven zijn", aldus de altijd bescheiden Belgen bij de lancering van de campagne.

Lees verder na de advertentie

Die 99 redenen? Dat zijn gouwe ouwen als friet en bier. Maar wat dacht u van de saxofoon, de anticonceptiepil of de smurfen? Allemaal Belgische creaties, leren ook de Belgen zelf via posters in steden en op stations.

'Eigenzinnig fenomenaal' is niet de eerste imagocampagne om toeristen naar België te trekken

De campagne is deels op de eigen inwoners gericht. Ook zij moeten blijkbaar overtuigd worden van de charme van België. De reacties lijken vooralsnog overwegend onverschillig. Op Facebook krijgt de campagne een kleine 1500 likes en op Twitter maakt een enkeling cynische grappen over de slogan 'eigenzinnig fenomenaal', wijzend op de hoge belastingen, het begrotingstekort en de Belgische stem vorige week om Saudi-Arabië op te nemen in de vrouwenrechtencommissie van de Verenigde Naties.

'Eigenzinnig fenomenaal' is niet de eerste imagocampagne om toeristen naar België te trekken. Afgelopen jaar kwam de hoofdstad met 'Sprout to be Brussels' en Vlaanderen met 'Share your smile' en 'Event Flanders'. Het is tekenend voor het gebrek aan eenheid in België, waarvan de inwoners volgens het cliché alleen koningshuis en de nationale voetbalploeg delen, nauwelijks over de taalgrens trouwen en zich eerder Waal, Brusselaar of Vlaming voelen dan Belg.

Permanente pendeldiplomaat Wat het imago in eigen land ook niet helpt, is de politieke verdeeldheid binnen de regering. Daar zorgen niet zozeer de traditionele spanningen tussen Walen en Vlamingen voor problemen, maar vechten de Vlaamse partijen elkaar onderling de tent uit. Columnist Jan Segers schreef in Het Laatste Nieuws dat hij nog wel een honderdste reden weet waarom België 'eigenzinnig fenomenaal' is: 'Waar elders in de wereld is de premier geen politicus, maar een permanente pendeldiplomaat tussen zijn coalitiepartners?' Volgens hem leidt premier Charles Michel geen regering, maar een koeriersdienst: hij pendelt voortdurend tussen coalitiepartners die overhoop liggen. Nu weer over uitspraken van de nieuwe Turks-Vlaamse staatssecretaris van gelijke kansen van de Vlaams-nationalistische N-VA die coalitiepartner CD&V 'de moslimpartij bij uitstek' noemde in een interview. Een ruzie 'van een lichtzinnige eigenzinnigheid waarmee je je in binnen- en buitenland fenomenaal belachelijk maakt', aldus Segers. Diezelfde regeringspartijen zijn wel vast van plan om de troeven van België in het buitenland uit te venten bij internationale missies en ontmoetingen. Ze zouden er weleens een flinke kluif aan kunnen krijgen, als het kabinet niet al vroegtijdig valt.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.