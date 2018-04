Belgen schrikken van politieke partij die een shariastaat wil

Mocht de Parti Islam het ooit voor het zeggen krijgen, dan komt er in het openbaar vervoer scheiding van de seksen. Mannen kunnen dan voorin de bus, vrouwen moeten achteraan. En de doodstraf komt terug. De partij streeft naar een theocratie en de oprichters willen die met democratische middelen bereiken. “Tegen 2030 zal Brussel voornamelijk uit moslims bestaan en wat wil je dan, een bemiddelaar of een extremist?”, vroeg oprichter Redouane Ahrouch laatst retorisch in dagblad Tijd. “Zoals de Franstaligen FDF hebben, is er nu voor de moslims Parti Islam.”

De partij bestaat al langer, maar de afgelopen jaren hielden Ahrouch en zijn partijgenoten zich gedeisd. Na hun oprichting in 2012 haalden ze zetels in twee gemeenten; eentje in de gemeente Anderlecht en één in het getroebleerde Molenbeek. Bij de parlementsverkiezingen en die voor de gewesten bleven ze steken onder de kiesdrempel.

Nu zijn ze al ruim een week onderwerp van landelijk debat. Hun partijprogramma staat vol met radicale ideeën en dit najaar zouden ze hun invloed sterk kunnen vergroten. Bij de raadsverkiezingen doen ze een gooi naar de prijzen in maar liefst zestien Waalse gemeenten, en in nog eens zestien gemeenten in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Met een beetje meewind mag de partij straks meevergaderen en -stemmen in Schaarbeek of in Oudergem.

Andere partijen vragen zich intussen hardop af of een partij als deze thuishoort in een democratisch bestel. ‘Shockerend en een regelrechte aantasting van de democratie en onze westerse vrijheiden’, oordeelde Bianca Debaets, de liberale Brusselse staatssecretaris van Gelijke Kansen, toen Ahrouch de publiciteit opzocht met zijn ov-plan. Ze laat nu uitzoeken of dit geen aanzet is tot discriminatie op basis van geslacht. Debaets: “Het lijkt mij niet alleen in strijd met de grondwet, maar ook met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens."

'Pas de grondwet aan'

Enkele collega-politici in de rechtse partijen opperen om de partij helemaal te verbieden. Dat wordt waarschijnlijk lastig, al was het maar omdat politieke partijen onder de Belgische wet geen rechtspersonen zijn. Dan moeten we misschien de grondwet maar aanpassen of uitbreiden, stelde Debaets’ partij OpenVLD.

Belgische media vragen zich intussen af of Ahrouch werkelijk zo begaan is met vrouwen als hij beweert. Maandag dook informatie op over zijn verleden: Ahrouch is in 2003 veroordeeld tot zes maanden cel omdat hij zijn echtgenote had bedreigd en ernstig verwond. Die straf is omgezet naar drie jaar voorwaardelijk, dus de politicus belandde niet in het cachot.

Lees ook: Identiteit gaat niet over ras of geloof

Zodra er in stad of dorp een landelijk kopstuk langskwam om campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen, ging het mis, schrijft Trouw-redacteur Lex Oomkes. Het lijkt er op alsof landelijke politici hun lokale collega's identiteitspolitiek als allesoverheersend thema op willen leggen.