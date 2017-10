Beïnvloeding kiezers bedreigt democratie

De staatscommissie die onderzoek doet naar de vraag of er in het parlementair stelsel veranderingen moeten worden aangebracht, is erg bezorgd over de mogelijkheden van belanghebbenden om kiezers rechtstreeks te beïnvloeden met digitale middelen en sociale media. "We hebben de voorbeelden gezien rond het brexit-referendum in Groot-Brittannië en bij de presidentsverkiezingen in de VS", aldus de voorzitter van de staatscommissie, de commissaris van de koning in Noord-Holland en voormalig VVD-bewindsman Johan Remkes.

Ook in Nederland neemt het gebruik van internet en sociale media om kiezers rechtstreeks te benaderen hand over hand toe. Politieke partijen hadden daarvoor in de laatste verkiezingscampagne speciale mensen in dienst en ook belanghebbenden buiten de politieke partijen om hebben het grote effect van nieuwe media ontdekt.