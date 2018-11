Begrip voor vertrek burgemeester Assen uit VVD, maar ook kritiek

De ‘spreekwoordelijke druppel’ was het idee van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff voor een protestverbod rond Sinterklaas. “De vrije meningsuiting is voor mij een heel belangrijk grondrecht.”

Lees verder na de advertentie

VVD-Kamerlid Erik Ziengs noemt het tegen RTV-Drenthe ‘niet sjiek’ dat Out zijn vertrek op deze manier aankondigt

Out licht zijn vertrek uit de partij toe in een lange verklaring, die hij donderdagavond via Twitter verspreidde. Verder staat hij media niet te woord. Hij blijft wel burgemeester van de Drentse hoofdstad, waar hij in 2014 werd benoemd. ‘Zonder uitputtend te willen zijn gaat het bijvoorbeeld om de volgende punten’, schrijft hij. ‘Het druist volledig in tegen mijn rechtsgevoel wanneer er een wijkenplan wordt gelanceerd, waarin wordt gesuggereerd om voor bewoners van probleemwijken een zwaardere strafmaat te hanteren. Het zelfde rechtsgevoel wordt geraakt wanneer voor minder draagkrachtigen delen van het recht nagenoeg onbereikbaar dreigen te worden.’ Met dat laatste doelt Out op de voorgenomen hervorming van de rechtsbijstand van VVD-minister Sander Dekker (rechtsbescherming).

De stap van Out krijgt op sociale media veel bijval, maar er is ook kritiek. Het Drentse VVD-Kamerlid Erik Ziengs wijst op zijn Facebook-pagina op onjuistheden in Outs verklaring. Zo krijgen in het wijkenplan dat Dijkhoff in september lanceerde niet bewoners zwaardere straffen maar daders, schrijft Ziengs. Dijkhoff doelde echter wel op daders uit diezelfde probleemwijken.

Ziengs noemt het tegen RTV-Drenthe ‘niet sjiek’ dat Out zijn vertrek op deze manier aankondigt. Dat had hij beter op de ledenvergadering kunnen doen, aldus Ziengs. Zaterdag is er een landelijk VVD-congres in Den Bosch. De VVD als partij heeft nog niet gereageerd op de stap van Out.

Genade-oordeel Out hekelt ook het recente idee van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff om het ‘genade-oordeel’ in asielzaken af te schaffen, de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. De kwestie rond het kinderpardon noemt Out niet, maar Assen is wel een van de meer dan honderd gemeenten die een oproep tot uitbreiding van het kinderpardon steunde. Dijkhoff is de man die in de Tweede Kamer het profiel bewaakt van de VVD als partij die hard is voor misdaad en streng op het terrein van asiel en migratie. Verscheidene van zijn recente plannetjes leidden tot kritische reacties van coalitiegenoten en oppositie. Out noemt het tot slot ‘onthutsend’ dat de Senaat onlangs de Kroonbenoeming van de burgemeester uit de Grondwet haalde. Daarmee is theoretisch de weg vrij voor een gekozen burgemeester. Daarmee wordt het ambt volgens de Assense burgemeester ‘een speelbal van coalitieonderhandelingen’. ‘Ik hoop echt dat deze partijonafhankelijke positie in de toekomst blijft bestaan. En dat er weggebleven wordt van een rechtstreeks gekozen burgemeester.'

Lees ook:

Rutte kan Kamer niet overtuigen in Zwarte Piet-vragenuurtje Premier Rutte stond dinsdag tegenover een zeer kritische Tweede Kamer. Die wilde weten of het recht op demonstratie bij hem wel in goede handen is.