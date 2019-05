Baudet over tegenvallend resultaat: ‘Ons verhaal zal aan kracht winnen’

Rond tien uur neemt Derk Jan Eppink, de Europese lijsttrekker, het woord. Hij houdt zich groot; de peilingen voorspelden vijf zetels. “Wij zijn toch de grootste winnaars.” Gejuich. De strakke gezichten - toen de exitpoll bekend werd - staan weer ontspannen. “De kar is vertrokken, we worden de architect van de echte oppositie.” Hij feliciteert ook grote winnaar Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid. “Het spotje van de SP met Brusselmans is in hun eigen gezicht ontploft.”

Dan komt Thierry Baudet aan de microfoon. Eerder op de avond viel er nog een uilengrapje, maar hij houdt het kort en voor zijn doen bescheiden. Hij bedankt de kiezers. “We maken deze reis met elkaar.” Vier keer is er nu verkiezingswinst behaald, zegt hij. “Ons verhaal zal aan kracht winnen. Wij hebben het gelijk aan onze kant, de echte realiteit, en niet de gedroomde van Timmermans.”

Parmantige Stuyvesant

Het was een verkiezingsavond zonder echte uitslag, maar met exitpoll. Het weerhoudt de aanhang van Forum voor Democratie niet van een borrel. Het West Indisch Huis in Amsterdam is op deze warme avond behoorlijk gevuld. Een deel van de genodigden heeft er gedineerd, in de gangen hangt een heerlijke vislucht. Désirée Stevens en haar dochter Saskia van Balen zitten op het terras van de binnenplaats van het historische gebouw, naast hun tafeltje klatert de fontein met een parmantig bronzen beeld van Peter Stuyvesant.

Het kost te veel geld en staat te ver van ons af

Al sinds de tijden van de oprichting (nee niet van de WIC, maar van Forum), hier op steenworp afstand aan de Amsterdamse Herengracht, zijn ze lid van de partij. Saskia heeft de zomerschool voor jongeren gevolgd van Forum. De belangrijkste les? “Individuele vrijheden kun je pas goed begrijpen en beschermen, als je weet waar ze vandaan komen.” Toch heeft zelfs Saskia even getwijfeld of ze wel ging stemmen. “Een parlementaire democratie werkt alleen als je samen iets met elkaar deelt. In het Europees parlement is geen eenheid onderling, de culturele verdeeldheid is groot.” Moeder Désirée stemde wel. “Een anti-EU-stem. Het kost te veel geld en staat te ver van ons af.”

Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FvD) reageert op de voorlopige uitslag van de Europese Parlementsverkiezingen in het West-Indisch Huis. © ANP

De campagne van Forum voor Democratie speelde zich net als de vorige verkiezingen online én offline af. De partij blinkt uit in video’s voor social media. Lijsttrekker Derk Jan Eppink, vaak vergezeld door Baudet, trok het hele land door. De campagne kreeg vleugels door toedoen van niemand minder dan de premier. De uitdaging van Mark Rutte - hij keek tijdens een toespraak op een vmbo-school recht in de camera – leidde tot het debat dat woensdagavond laat anderhalf miljoen kijkers trok. Die zagen een ongewoon persoonlijk en fel gevecht tussen Rutte – die zijn premierkostuum stevig aanhield – en Baudet – die de extremen niet schuwde. Volgens critici kreeg Baudet daarmee een te groot podium, de vraag is nu of het geholpen heeft of juist niet. Henk Otten, overigens, nog steeds de nummer één op de lijst voor de Eerste Kamer, was de grote afwezige op de verkiezingsavond.

De vrienden Timon Busscher en Rick de Vries, beiden 22 jaar, hebben met gemengde gevoelens naar het debat gekeken. Baudets antwoord over vrouwenrechten bezorgde hen een ongemakkelijk gevoel. Zijn twijfel bij het MH17-onderzoek vonden ze daarentegen sterk. “Dapper, hoe Thierry benoemde dat Oekraïne baat heeft bij de uitkomsten van het onderzoek van het JIT”, zegt Rick. “Een beetje een heilig huisje, daar moet je tegenaan kunnen schoppen”, aldus Timon. Hij ziet voor zich hoe Forum straks bij gaat dragen aan een stevige hervorming van de EU, als een referendum over een nexit niet meteen gaat lukken. “Bij dit soort ingrijpende thema’s, net als de keus voor de munteenheid, is de stem van het volk belangrijk.” Zowel Timon als Rick hadden vijf zetels verwacht, maar Timon kan leven met drie. “Misschien maar beter zo. Je ziet aan de uitslag van de PvdA dat vasthouden aan je idealen loont. Het komt nog wel.”

Désirée Stevens is minder blij. Ook zij verwachtte er minstens vier. “Dat het gewone volk dan voor iemand als Timmermans stemt, daar kan ik echt niet bij. “