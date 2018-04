Barbara Bush – vrouw én moeder van een Amerikaanse president - overleden

Afgelopen weekend werd bekend dat de echtgenote van oud-president George H. W. Bush zich niet langer medisch zou laten behandelen. Haar familie meldde toen dat ‘ze wordt omringd door een gezin waar ze dol op is. Ze waardeert de vele lieve berichten en vooral de gebeden die ze ontvangt.'

De echtgenote van oud-president George H. W. Bush werd naar verluidt verzorgd in haar huis in Houston en wilde niet meer terug naar het ziekenhuis. Ze leed de afgelopen jaren onder meer aan een chronische longaandoening en hartproblemen. George W. Bush laat na het overlijden weten dat hij gelukkig was met Barbara als moeder. Zij ‘hield ons scherp en hield ons tot het einde aan het lachen’.

Land en gezin

President Donald Trump en zijn vrouw Melania hebben hun medeleven betuigd. In een verklaring laten ze weten dat Bush ‘een pleitbezorgster was van het Amerikaanse gezin’. ,,Ze zal lang herinnerd worden vanwege haar sterke toewijding aan het land en het gezin, die ze beide onfeilbaar heeft gediend."



Bush stond bekend om haar scherpe tong en hielp onder meer analfabetisme bestrijden. Tijdens het presidentschap van haar man hield ze zich grotendeels afzijdig van de politiek en was ze meer geïnteresseerd om het huishouden in goede banen te leiden. Ze had zes kinderen, van wie een dochter op driejarige leeftijd overleed aan de gevolgen van leukemie.

Barbara trouwde in 1945 met George H. W. Bush, en de twee waren langer getrouwd dan andere presidentiële Amerikaanse echtparen. Zoon George W. Bush zat van 2001 tot 2009 in het Witte Huis. George H. W. Bush was van 1989 tot 1993 aan de macht. Een andere bekende zoon is Jeb Bush, de voormalig Gouverneur van Florida. Tijdens de afgelopen presidentsverkiezingen had hij zich kandidaat gesteld namens de Republikeinen, maar hij haakte vroegtijdig weer af.