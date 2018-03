Australische universiteiten bezorgd over lange arm van Peking

Wetenschapster Sally Sargeson is sinologe aan de Australian National University, een prestigieuze onderwijsinstelling die de academische vrijheid hoog in het vaandel heeft. De ruim opgezette, moderne campus ligt aan de overzijde van het grote stuwmeer waaraan het centrum van de Australische hoofdstad Canberra ligt. Maar als Sargeson les geeft aan Chinese studenten, beseft ze dat velen van hen op eieren lopen. "Chinese studenten houden elkaar onderling in de gaten: wie iets verkeerds zegt of te kritisch is op China, wordt gemeld bij de Chinese ambassade", vertelt ze.

Tibet

Sargeson weet maar al te goed wat er vervolgens kan gebeuren: "Hun ouders worden bijvoorbeeld uitgenodigd voor een kopje thee bij iemand van de Communistische Partij of er komt iemand van de partij bij ze op bezoek. Tijdens dat gesprek wordt duidelijk gemaakt dat de kritiek van hun kind in Australië niet gewaardeerd wordt. Dat gaat allemaal vriendelijk en ondersteunend, het is geen officiële waarschuwing per post of iets dergelijks, maar ondertussen is het natuurlijk intimiderend. Die ouders sturen vervolgens een bericht naar hun kind dat het zich koest moet houden."

U kwetst mij. Kunt u stoppen Taiwan een land te noemen en wat respect tonen? Chinese student van Universiteit van Newcastle

Australische universiteiten trekken steeds meer Chinese studenten aan. De naar schatting 150.000 Chinese gasten zijn voor de onderwijsinstellingen een belangrijke bron van inkomsten. Maar de zorgen groeien over het effect op het academische klimaat. Want omdat de Chinezen vaak via studiegenoten en studentenorganisaties in de gaten worden gehouden door de Chinese Communistische Partij, voelen ze zich veelal gedwongen positief te praten over China of om debatten te vermijden. Zeker als het gaat om politiek gevoelige onderwerpen zoals de mensenrechten in hun onvrije vaderland, de positie van Taiwan, de onderdrukking in Tibet of de spanningen in de Zuid-Chinese Zee. Daarbij spelen ook nationalistische emoties een rol.

Zo eiste een Chinese student van de Universiteit van Newcastle in augustus dat een docent ophield Taiwan een onafhankelijk land te noemen. Op een geluidsopname, die viraal ging, is te horen hoe de student tijdens een college protesteert: "U kwetst mij en andere Chinese studenten hiermee. Kunt u stoppen Taiwan een land te noemen en wat respect tonen?" De student vond, net als de Chinese overheid, dat Taiwan onderdeel is van China en geen onafhankelijk land is.