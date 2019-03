Australische terrorist gaf geld aan Oostenrijkse extremisten

Aanleiding is de ontdekking dat IBÖ-leider Martin Sellner vorig jaar een donatie ontving van de Australische terrorist Brenton Tarrant, die eerder deze maand vijftig mensen doodschoot in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Volgens de Oostenrijkse justitie stuitte zij op de donatie van 1500 euro tijdens een breder onderzoek naar mogelijke financiële malversaties door Sellner. Maandag deed de politie een inval in het appartement van de IBÖ-voorman.

"In onze vrije, liberale samenleving kunnen we geen gevaarlijke en mensenverachtende ideologieën tolereren", verklaarde de Oostenrijke premier Sebastian Kurz gisteren. "Het maakt niet uit of het gaat om extremistisch islamisme of rechtsradicaal fanatisme."

In reactie op de beschuldigingen zette IBÖ-leider Sellner twee video's op YouTube, waarin hij ontkent iets te hebben misdaan. "Ik ben geen lid van een terroristische organisatie", aldus Sellner. "Ik heb niks met deze man te maken, anders dan dat ik passief een donatie van hem heb ontvangen." Hij beloofde het geld over te maken naar een liefdadige instelling.

De Identitaire Beweging van Oostenrijk is een relatief nieuwe, radicaal-rechtse groep, die gebruikmaakt van internet om activisten te mobiliseren en zijn boodschap te verspreiden. De groep hanteert daarbij dezelfde tactieken die worden gebruikt door gevestigde actieclubs als Greenpeace. Zo deed de IBÖ in 2017 mee aan het huren van een actieschip om op de Middellandse Zee campagne te voeren tegen immigratie en om migranten tegen te houden die vanuit Libië probeerden over te steken naar Europa.

