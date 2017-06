Australische premier maakt grappen over Trump voor een zaal vol journalisten

“Donald en ik, wij winnen in de peilingen zoals we nog nooit eerder gewonnen hebben”, zei Turnbull. “Niet de neppeilingen, dat zijn de peilingen waarin we niet winnen. Wij winnen in de echte peilingen. Je weet wel, de online peilingen. Die zijn zo makkelijk te winnen, wist je dat? Ik wist dat. Ik heb zo'n Russisch mannetje. Geloof me, het is waar.”

De premier dacht waarschijnlijk dat zijn grappen op het Midwinter Ball wel binnenskamers zouden blijven, omdat het al jaren een ongeschreven regel is dat journalisten geen verslag doen van wat er tijdens het gala gebeurt. Niet iedereen is het daarmee eens. De ervaren politiek verslaggever Laurie Oakes weigert het bal te bezoeken en vindt ook dat je verslaggeving niet moet verbieden op een evenement waar journalisten zijn. Toen hij geluidsopnames van de toespraak in handen kreeg besloot hij die te publiceren.

Politiek is een vak vol stress, we moeten opgewekt blijven Premier Turnbull

Goedbedoelde grap De premier verzekerde in een radio-interview dat zijn toespraak een vriendelijk plaagstootje zonder kwade bedoelingen was. “Je moet af en toe even lachen. Politiek is een vak vol stress, we moeten opgewekt blijven.” Turnbull ontkende dat hij Trump belachelijk maakte. Het zou vooral zelfspot zijn. “Maar ik denk wel dat ik volgend jaar begrotingsdocumenten ga voorlezen tijdens het Midwinter Ball.” Dit was bedoeld als grap en zo vatten we het ook op De Amerikaanse ambassade in Canberra Vlak na zijn aantreden voerde president Trump een moeizaam telefoongesprek met premier Turnbull. Trump was boos om een afspraak over vluchtelingen die zijn voorganger Barack Obama sloot met Australië, schreef de Washington Post. De president had die dag met vier wereldleiders gesproken, waaronder de Russische president Poetin, maar zou het gesprek met Turnbull ‘veruit het slechtste gesprek’ hebben genoemd. De Amerikaanse ambassade liet in een verklaring weten de toespraak van gisteren luchtig op te nemen. “We begrijpen dat het evenement het equivalent is van ons eigen White House Correspondents’ Dinner. Dit was bedoeld als grap en zo vatten we het ook op.” Bij het jaarlijkse Correspondents’ Dinner is het traditie dat de Amerikaanse president journalisten en bekende Amerikanen ontvangt en zichzelf en zijn gasten op de hak neemt. Trump liet het bal dit jaar aan zich voorbijgaan, als eerste president in meer dan dertig jaar. Lees ook: Aan regeren komt Trump nog niet toe

