Australië is bezorgd over de lange arm van China

Via grote donaties aan politici, bedreigingen van mensenrechtenactivisten en de inzet van verenigingen van Chinese studenten probeert het communistische China de publieke opinie en zelfs politieke besluitvorming te beïnvloeden, blijkt uit een journalistieke samenwerking van de Australische publieke omroep en een krantenconsortium. De Australische inlichtingendienst zou zelfs zo bezorgd zijn over de sluipende infiltratie dat ze politieke partijen waarschuwde dat China invloed wil kopen.

“China moet altijd de soevereiniteit van andere landen respecteren, inclusief die van ons natuurlijk”, reageerde de Australische premier Malcolm Turnbull op de onthullingen.

Voor de regering in Canberra is de relatie met Beijing uiterst gevoelige materie. China is de grootste handelspartner, vooral de mijnbouw in het westen van Australië verkoopt enorme hoeveelheden grondstoffen aan deze industriële gigant. De Australische regering wil de Chinezen daarom niet voor het hoofd te stoten.

Zuid-Chinese Zee

Maar dat is soms moeilijk. Veel landen in Oost-Azië zijn bezorgd over de toenemende Chinese invloed in de regio. Door eilandjes aan te leggen in de Zuid-Chinese Zee probeert China een groot deel van de internationale wateren toe te eigenen, zeer tegen de zin van andere landen in de regio inclusief Australië en zijn grootste bondgenoot Amerika.

De internationaal gehanteerde 200-mijlszone, en door China geclaimde wateren in de Zuid-Chinese Zee. © Trouw

Precies dit is een van de punten waar China nu de Australische politiek wil beïnvloeden, blijkt uit onderzoek van de Fairfax-kranten en tv-programma Four Corners. Huang Xiangmo, een Chinese zakenman met een vastgoedimperium in Australië, had voor de verkiezingen vorig jaar toegezegd een donatie van 266 duizend euro te doen aan de sociaal-democratische Labor-partij. Die donatie werd op het laatste moment ingetrokken nadat een sociaal-democraat had opgeroepen tot Australische marinepatrouilles in door China geclaimde wateren.

Dit is een manier om de Australische on­af­han­ke­lijk­heid te beïnvloeden. Rory Medcalf, Australische veiligheidsexpert

Op deze manier probeerde Huang, die volgens de Australiërs nauwe banden heeft met de Chinese Communistische Partij, het democratisch proces te beïnvloeden, stelt Rory Medcalf, een Australische veiligheidsexpert. “Het is een klassiek voorbeeld van hoe een vergoeding in het vooruitzicht wordt gesteld en vervolgens als een soort straf wordt ingehouden, dit is een manier om de Australische onafhankelijkheid te beïnvloeden.”

Deze ene donatie staat niet op zichzelf. Huang en een andere Chinese vastgoedmagnaat doneerden in tien jaar tijd voor ruim 4,5 miljoen euro aan de grootste Australische politieke partijen, vonden de journalisten uit. Daarmee ontstond een afhankelijkheidsrelatie die de Australische inlichtingendienst zenuwachtig maakte.