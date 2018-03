Aung San Suu Kyi moet mensenrechtenprijs inleveren

Het holocaustmuseum in Washington zegt dat Suu Kyi niet adequaat heeft gereageerd op het geweld tegen de Rohingya. Bijna 700.000 leden van deze moslimminderheid in Myanmar zijn gevlucht naar buurland Bangladesh. De vluchtelingen maken melding van moord, verkrachting en brandstichting door het leger.

Het museum zegt dat Suu Kyi het geweld had moeten veroordelen en een einde had moeten maken aan de aanvallen van het leger. In een verklaring laat het holocaustmuseum weten dat Suu Kyi gefaald heeft door niet mee te werken met de VN en toegang te weigeren aan journalisten.

In 1991 kreeg Suu Kyi de Nobelprijs voor de Vrede. Nu ze het hoogste burgerlijke gezag heeft in Myanmar zwijgt ze over de misstanden tegen de Rohingya. Vorige maand riepen drie Nobelprijswinnaars haar op een einde te maken aan de ‘genocide’ in het land.

‘Het is met grote spijt dat we de award terugtrekken. Dit is geen lichtzinnig besluit’, aldus het museum. Suu Kyi maakt zich volgens de verklaring schuldig aan retoriek vol haat. Volgens Amerikaanse persbureaus was de ambassade van Myanmar niet bereikbaar voor commentaar. De regering van het land heeft eerder al ontkend dat de Rohingya worden vervolgd.