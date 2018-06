Asschers gedoogsteun in de Eerste Kamer, moet de coalitie wel wat kosten

De verkiezingen voor de Provinciale Staten, indirect voor een nieuwe Eerste Kamer, werpen hun schaduw vooruit. Negen maanden voor de stembusgang waarschuwde PvdA-leider Lodewijk Asscher zaterdag op het congres van zijn partij in Amsterdam de coalitiepartijen dat ze op een muur afrijden. “De uitgestoken hand van de coalitie is als het monster van Loch Ness, je hoort er veel over, maar je ziet hem nooit”, zei hij.

Ar­beids­ge­han­di­cap­ten moeten als zij betaald werk vinden minimaal het wettelijk minimumloon verdienen

De PvdA wil, mocht de coalitie in maart volgend jaar de ene zetel meerderheid in de Eerste Kamer verliezen, de coalitie gedogen. Maar daarvoor stelde Asscher zaterdag wel drie voorwaarden. Arbeidsgehandicapten moeten als zij betaald werk vinden minimaal het wettelijk minimumloon verdienen, bezuinigingen op de huurtoeslag moeten worden geschrapt en het eigen risico in de zorgverzekering moet omlaag.

Asscher noemde opvallend genoeg de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting niet bij zijn voorwaarden. Voor zijn collega van GroenLinks, Jesse Klaver, die dit weekeinde het presidium van de Kamer vroeg alvast een parlementaire enquête voor te bereiden naar de dividendbelasting, is dat nu juist de reden nu aan al aan te kondigen geen gedoogsteun te zullen geven. Ook de voorgenomen verhoging van de btw en, net als bij de PvdA, de mogelijkheid arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen, zijn voor hem struikelblokken.

Mocht de vraag naar gedoogsteun ooit aan de orde komen, dan zullen de horloges bij de PvdA nog wel wat beter gelijk gezet moeten worden. Het congres nam zaterdag, tegen het advies van partijvoorzitter Nelleke Vedelaar in, een motie aan, waarin het bestuur werd verzocht de mogelijkheden te onderzoek om bij de komende verkiezingen met een gedeelde kandidatenlijst te komen met GroenLinks en de Socialistische Partij.

De congresuitspraak staat in schril contrast met de constatering van Asscher dat ‘de PvdA de enige oppositiepartij is die weet wat regeren is’. De partijleider suggereerde daarmee op zijn minst dat de coalitie op links alleen met de PvdA zaken kan doen.