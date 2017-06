Asscher zegt nee; weg vrij voor coalitie met ChristenUnie

Het 'motorblok' van VVD, CDA en D66 heeft een vierde partij nodig om in de Eerste en Tweede Kamer tot een meerderheid te komen. Alleen de PvdA en ChristenUnie waren nog over. SP wil niet samenwerken met de VVD en met GroenLinks liepen de onderhandelingen stuk.

“Wij gaan niet regeren met het motorblok", zei Asscher na het gesprek. "Nee is ook echt nee." Gert-Jan Segers van de ChristenUnie krijgt hiermee helderheid. Hij wilde dat van de PvdA horen omdat die partij anders 'boven de markt bleef hangen'.

Het is volgens de PvdA-leider ‘democratisch vreemd’ als een grote verliezer van de verkiezingen in het kabinet gaat zitten. De PvdA verloor op 15 maart 29 zetels. Met negen linkse zetels tegenover 71 rechtse kan de partij ook niet genoeg bereiken, zei hij. “Tjeenk Willink begreep goed waarom wij tot deze conclusie komen.”

Bij VVD en CDA was eerder al te horen dat ze wel voor de ChristenUnie voelen. Die twee partijen waren dan ook niet blij toen D66-leider Alexander Pechtold in een verkennend gesprek met Segers in mei meteen hard de deur dicht sloeg . Vooral CDA-voorman Sybrand Buma was boos.

Advies aan PvdA

PvdA-prominent Paul Depla presenteert vanavond in Hilversum zijn adviezen voor de partij. De burgemeester van Breda was na de verkiezingen van maart door de partij gevraagd om te onderzoeken hoe de PvdA de grote verkiezingsnederlaag te boven kan komen.

Volgens Depla moet de PvdA de komende jaren veranderen van een klassieke bestuurderspartij in een brede volksbeweging die naast en met de mensen opkomt voor ieders bestaanszekerheid. De PvdA kan volgens hem wel meeregeren. "Macht is niet heilig en zaligmakend, maar het is ook geen verboden woord. Maar gelet op de geloofwaardigheid van de politiek zou ik eerst verkennen of een kabinet over rechts echt niet mogelijk is. Als dat niet lukt, is het logisch dat je als PvdA ook gaat kijken, maar we moeten onze geloofwaardigheid niet weer op het spel zetten omdat andere partijen dat niet durven."

