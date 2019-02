Asielzoekers moet straks sneller een verblijfsvergunning aanvragen

Voorheen kwamen asielzoekers na een vergunning van vijf jaar in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

De ministerraad stemde vandaag in met het wetsvoorstel. Staatssecretaris Mark Harbers van justitie en veiligheid stelt dat Nederland op deze manier meer in de pas loopt met andere Europese landen. Daar wordt meestal al na drie jaar getoetst of een asielzoeker definitief mag blijven. Ook ‘maken we zo van meet af aan duidelijk dat bescherming in principe iets tijdelijks is’, zei Harbers (VVD) vandaag.

Het is al langer een wens van de regeringspartijen CDA en vooral VVD om asielprocedures korter te maken en zo eerder duidelijkheid te geven aan asielzoekers. Onlangs laaide de asieldiscussie in Den Haag flink op over het kinderpardon.

Kinderpardon In ruil voor een ruimhartiger kinderpardon, een wens van de regeringspartijen ChristenUnie, D66 en CDA, wilde de VVD dat asielzoekers eerder duidelijkheid zouden krijgen. Onderdeel van die deal is dat de discretionaire bevoegdheid die bij de staatssecretaris van asiel ligt, wordt afgeschaft. Die bevoegdheid om over het hart te strijken bij schrijnende gevallen, gaat naar de IND. Ook moet het komende kinderpardon het laatste kinderpardon zijn. De hoop is dat een nieuw pardon niet nodig is, nu de regels zijn aangescherpt. De verkorting van de duur van de tijdelijke verblijfsvergunning is geen onderdeel van de afspraken rond het kinderpardon. Deze wetswijziging was al opgenomen in het regeerakkoord. Het wetsvoorstel van Harbers gaat eerst voor advies naar de Raad van State. Daarna zal het worden ingediend bij de Tweede Kamer.

