Aruba toegevoegd aan zwarte EU-lijst met belastingparadijzen

De Europese Unie heeft tien landen toegevoegd aan de zwarte lijst van belastingparadijzen. Daartoe behoort ook het Nederlandse gebiedsdeel Aruba. De 28 EU-ministers van financiën kwamen gisteren tot het oordeel dat de bewuste landen eerdere toezeggingen over aanpassingen niet op tijd zijn nagekomen.

Naast Aruba gaat het om Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Fiji, de Marshalleilanden, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten en Vanuatu. Daarmee telt de zwarte lijst nu vijftien landen. De vorige versie omvatte Samoa, Trinidad en Tobago, en de drie Amerikaanse gebiedsdelen Amerikaans Samoa, Guam en de Maagdeneilanden.

De Europese lijst werd na lang gesteggel in december 2017 ingevoerd, als gevolg van onthullingen zoals de Panama Papers. Die legden grootschalige belastingontwijking bloot. Hoewel ook EU-landen zelf, waaronder Ierland, Luxemburg en Nederland, in het vizier kwamen vanwege hun ‘tax rulings’ voor grote bedrijven, staan er alleen niet-EU-landen op de lijst.

Die is overigens niet in beton gegoten: regelmatig wordt gekeken of landen hun leven hebben gebeterd, of juist afglijden. Er is ook een ‘grijze lijst’ met landen waar nog het een en ander mis is, maar die beterschap hebben beloofd. Onder meer Aruba had eerder toegezegde wetswijzigingen voor 31 december vorig jaar moeten doorvoeren. Omdat dit niet op tijd gebeurde, is Aruba doorgeschoven naar ‘zwart’.

In principe had elke minister gisteren een veto kunnen uitspreken wanneer het bewuste gebiedsdeel tot de eigen invloedssfeer behoorde. Maar staatssecretaris Menno Snel (D66) heeft dat bij Aruba niet gedaan, net zo min als zijn Britse ambtgenoot dat deed bij Bermuda.

Wetgeving “Ik heb Aruba en ook Curaçao gewaarschuwd: wij zijn serieus bij het opstellen van deze lijst”, aldus Snel. “Het zijn objectieve criteria, iedereen kent de regels. We doen niet aan politieke weging. Op Aruba heerst een belastingregime dat nog tekortschiet op het gebied van schadelijke belastingpraktijken. De wet die dat moet veranderen, wordt eind deze maand aangenomen. Maar we hebben gezegd: deze lijst is niet op basis van beloftes, maar van wetgeving.” Als de wet er inderdaad doorkomt, zal Aruba bij de eerstvolgende revisie weer van de zwarte lijst verdwijnen, mogelijk al in mei. Er was de nodige discussie over de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Die hadden volgens Brusselse bronnen ‘grondwettelijke problemen’ aangevoerd als argument waarom bepaalde maatregelen uitbleven. Italië en Estland wilden de VAE meer tijd gunnen, maar een dreigend Italiaans veto ging van tafel na de verzekering dat de Golfstaat bij een volgende editie weer van de lijst zou verdwijnen als de verbeteringen echt in de praktijk waren gebracht.

