Armeense premier treedt af na protesten

Opnieuw reden auto's gisteren luid toeterend door de straten van Yerevan. Dit keer werd niet uit protest maar uit vreugde geclaxonneerd. De premier, Serzj Sarksyan, had even daarvoor tot ieders verrassing aangekondigd op te zullen stappen. "De straat is tegen mijn aanstelling", zo schreef hij op zijn website, "ik vervul deze eis."

Tienduizenden demonstranten hadden de afgelopen dagen in de Armeense hoofdstad luidkeels Sarksyans aftreden geëist. Ze waren woedend dat het parlement hem vorige week tot premier had benoemd. Sarksyan heeft er net twee termijnen als president op zitten. Volgens de oppositie zou hij de macht niet uit handen hebben willen geven.

'Mijn land heeft mij nodig', verdedigde Sarksyan zijn benoeming vorige week. Maar daar dachten veel Armeniërs duidelijk anders over

Wisseltruc In 2015 organiseerde Sarksyan - toen nog president - een referendum om zijn land van een presidentieel systeem naar een parlementair systeem te loodsen. Daarbij werd de macht van de premier flink uitgebreid. Critici vermoedden destijds dat Sarksyan dat vooral deed om zijn machtspositie te behouden door na het aflopen van zijn termijn als president naar de functie van premier te solliciteren. Hij beloofde dat niet te doen, maar deed dat vorige week dus toch. Een zelfde trucje dat de Turkse president, weliswaar in omgekeerde richting, ook heeft toegepast. Erdogan organiseerde vorig jaar een referendum om het ambt van president op te tuigen. De Russische leider Poetin slaagt er eveneens in om op het pluche te blijven zitten door de functie van premier en president strategisch met elkaar af te wisselen. 'Mijn land heeft mij nodig', verdedigde Sarksyan zijn benoeming vorige week. Maar daar dachten veel Armeniërs duidelijk anders over. Zij hebben niet alleen kritiek op zijn hang naar macht, maar ook op zijn beleid. Sarksyan zou te weinig doen aan de armoede in het land en aan de spanningen met Turkije en Azerbeidzjan.