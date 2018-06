Argwaan over top Trump-Poetin

Ook veel van Amerika’s Navo-bondgenoten zijn er niet gerust op. Zij maken zich zorgen over Poetins expansieve neigingen en willen de Russische sterke man juist isoleren en een dam opwerpen tegen mogelijke Russische agressie.

In Moskou werd wel positief gereageerd op de geplande top. “We hebben in onze relatie met de VS zo’n dieptepunt bereikt, dat het alleen maar beter kan worden”, schreef de Russische senator Konstantin Kosachev in een blog. En ook Trump zelf toonde zich enthousiast. “Ik zeg het al sinds het begin: goed opschieten met Rusland en China en alle andere landen is iets heel goeds. Het is goed voor de wereld, goed voor ons, het is goed voor iedereen.”

We hebben in onze relatie met de VS zo’n dieptepunt bereikt, dat het alleen maar beter kan worden Konstantin Kosachev, Russische senator

De relatie met Moskou ligt politiek gevoelig in de VS, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland heeft geprobeerd de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden ten gunste van Trump. Een speciale aanklager doet ook onderzoek naar mogelijke samenwerking van Trump en zijn campagnemedewerkers met Russische agenten.

Affiniteit met autocratische figuren Trump wuift deze verdenkingen weg als een ‘heksenjacht’ en prijst Poetin geregeld vanwege diens ‘sterke leiderschap’. “Rusland blijft zeggen dat het niks te maken heeft met inmenging in onze verkiezingen!”, twitterde de Amerikaanse president weer eens na de aankondiging van de top. De Democratische oppositie reageerde ontstemd. “Ik vrees dat deze top weer een klap blijkt voor de Navo en onze bondgenoten, en een cadeau voor het Kremlin”, verklaarde de prominente senator Adam Schiff. Hij hekelde ook Trumps ‘verontrustende affiniteit met autocratische figuren’. De relatie tussen het Westen en Rusland is al enige tijd beroerd. Westerse landen zijn kwaad over Poetins annexatie van de Krim en zijn hulp aan rebellen in het oosten van Oekraïne. Ook ergeren ze zich aan Poetins militaire steun voor de Syrische president Assad en de aanslag vorig jaar in Groot-Brittannië op de Russische oud-spion Sergej Skripal en zijn dochter, die wordt toegeschreven aan Russische geheim agenten. “Er is ongemak over deze ontmoeting”, zei een hoge Navo-diplomaat gisteren tegen persbureau Reuters. “Net zoals er ongemak is over Trump.”

