Argentijnse oud-president, beticht van corruptie, ontspringt nog even de dans

De verdenkingen zijn niet mals: de regering-Kirchner zou voor 160 miljoen dollar aan steekpenningen hebben aangenomen van bedrijven die aanbestedingen wilden winnen voor grote projecten. Dat zou blijken uit de schriftjes van Oscar Centeno, voormalig chauffeur van de rechterhand van Julio de Vido, die onder Kirchner minister voor publieke investeringen was. Van 2005 tot 2015 hield Centeno alles nauwgezet bij: data van de transacties, bedragen, namen en adressen.

Zijn boekjes waren de opmaat tot een groot onderzoek door de Argentijnse krant La Nacion. Deze maand verschenen de eerste resultaten, waarna er vijftien arrestaties volgden.

De 65-jarige Kirchner ontspringt voorlopig de dans, maar het is niet uitgesloten dat ze alsnog achter de tralies verdwijnt. De senaat buigt zich morgen over het verzoek van de Argentijnse rechter Claudio Bonadio om de immuniteit van Kirchner – die nu senator is en daardoor niet in de cel kan belanden – in te trekken. Als de senaat daarmee instemt, kan ze flink in de penarie komen.

Deplorabele staat

Kirchner was van 2007 tot 2015 president van Argentinië en liet de economie van het land bij haar aftreden in deplorabele staat achter. Ze wordt al jaren achtervolgd door aantijgingen van corruptie, witwassen en fraude. Vorig jaar vroeg dezelfde rechter ook al om de intrekking van haar immuniteit. Hij wilde haar toen laten arresteren voor betrokkenheid bij het verhullen van de rol van Iran in een aanslag op een Joods centrum in Buenos Aires in 1994, waarbij tientallen doden vielen.

Kirchner, zelf voormalig advocaat, volhardt ondertussen in haar onschuld. Ze noemt Bonadio een vijandige rechter en weigerde deze week mondeling te getuigen. Ze kwam wel naar de rechtbank, maar gaf alleen een schriftelijke verklaring af waarin ze sarcastisch van zich afbeet zonder op de inhoud in te gaan. “Bonadio beschuldigt me van het leiden van een nieuwe criminele bende”, aldus Kirchner. “Dat is al de vierde keer. Het lijkt alsof ik altijd de baas ben.”

De zaak doet in Argentinië veel stof opwaaien en wordt vergeleken met de Braziliaanse ‘Operatie Wasstraat’. Dat is een corruptieschandaal bij staatsoliebedrijf Petrobras dat in 2014 aan het rollen kwam, waardoor tientallen mensen achter de tralies zijn verdwenen. In Brazilië leidde het schandaal tot de veroordeling van voormalig president Lula da Silva en het aftreden van president Rousseff.

Ook voor de politieke carrière van Kirchner, die volgend jaar vermoedelijk opnieuw een gooi wil doen naar het presidentschap, ziet het er niet rooskleurig uit. Volgens Kirchner is het geen toeval dat ze onder vuur ligt; ze ziet het als een aanval op links, waar ze zichzelf toe rekent. In haar eigen woorden: “Dit is een nieuwe strategie tegen leiders (…) die miljoenen mensen uit de armoede hebben geholpen.”