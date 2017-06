Anti-euro gebrul wordt iets luider in Italië

In Italië lijkt de onvoorwaardelijke liefde voor de euro wat te bekoelen. In het publieke debat wordt het anti-euro geluid van een kleine groep economen en opiniemakers - voorheen ongehoord - luider. En politieke partijen roepen steeds harder om een ‘Italexit’. Italië zou er volgens hen goed aan doen om binnenkort de euro vaarwel te zeggen.

De meeste economen en grote ondernemers zijn nog altijd enthousiaste voorstanders van de euro, net zoals de centrumlinkse regering van Paolo Gentiloni dat is. De minister van financiën, Pier Carlo Padoan, zei eerder deze maand: “De Italexit is tegenwoordig in de mode. Ik krijg daar de rillingen van. Want degenen die dit voorstellen, hebben geen idee van de sociale, economische en culturele schade die dat vooral bij de gewone burgers zou aanrichten. Wij gaan dat niet laten gebeuren.”

Vooralsnog lijken de kiezers er net zo over te denken: meerdere peilingen geven aan dat een meerderheid van de Italianen de euro wil houden. Maar Padoan en Gentiloni zijn nog hooguit een jaar aan de macht: er komen parlementsverkiezingen aan. De partij die dan waarschijnlijk de grootste wordt, is de Vijfsterrenbeweging van Beppe Grillo.

Silvio Berlusconi oppert: de lira voor de binnenlandse markt en de euro voor de buitenlandse

Na getwijfel en gedraai is de partijlijn van de Vijsterrenbeweging inmiddels helder: er moet een referendum over de euro komen. Parlementslid Manlio Di Stefano, die wordt getipt als toekomstig Vijfsterren-minister van buitenlandse zaken, zei onlangs op de radio: “De euro is voor ons een onhoudbare kooi.” Hij denkt aan een Mediterrane munt voor de zuidelijke Europese landen omdat ‘hun economieën op elkaar lijken’.

De rechtse Lega Nord, volgens de peilingen goed voor ruim tien procent van de stemmen, wil ook van de euro af. En Silvio Berlusconi, wiens conservatieve partij net zo groot kan worden, oppert om met twee munten te gaan werken: de lira voor de binnenlandse markt en de euro voor de buitenlandse.

Ruimte voor argumentatie Wat de euro-tegenstanders verenigt, is hun overtuiging dat het de schuld van deze munt is dat het met de Italiaanse economie maar niet lekker wil gaan. Hoopgevende groei blijft uit, de staatsschuld stijgt en de werkloosheid blijft met 12 procent hoog. Met een eigen munt, menen ze, zou Italië niet langer door Noord-Europa strak worden gehouden, goedkoper kunnen worden en dus beter kunnen concurreren en meer exporteren. Beter concurreren zonder de euro? Ja, met een land als Indonesië Romano Prodi, econoom In de media is er de laatste tijd vaker ruimte voor hun argumenten. En de euro-tegenstanders voelden zich twee maanden geleden gesterkt door een rapport van zakenbank Mediobanca over het effect van een 'Italexit' op de staatsfinanciën. Hoewel Mediobanca concludeerde dat het voor Italië op dit moment financieel buitengewoon ongunstig zou zijn om uit de euro te stappen, vonden ze het tekenend dat de optie nu in ieder geval wel serieus wordt onderzocht. De euro-voorstanders zijn met meer, en duidelijk overheersend. Zij voorspellen een drama als Italië de euro vaarwel zegt: de Italianen worden verpletterend door hun staatsschuld, hun bezittingen worden in één klap veel minder waard, hun koopkracht keldert en geïmporteerde grondstoffen worden onbetaalbaar. In het radioprogramma over de Italexit zei econoom Romano Prodi sceptisch: “Beter concurreren zonder de euro? Ja, met een land als Indonesië.”

