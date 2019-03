Annemarie Jorritsma kruist de degens met Mei Li Vos: frisse blik versus ervaring in de senaat

Ze kennen elkaar nog niet. Wel van naam natuurlijk. Beiden waren ze jarenlang Tweede Kamerlid, de een werd 25 jaar eerder verkozen dan de ander. Oud-burgemeester van Almere, oud-­vice-premier en minister Annemarie Jorritsma (VVD) zit sinds 2015 in de Eerste Kamer, aanstormend senator Mei Li Vos (PvdA) werkt nu bij de door haar opgerichte vakbond AVV en bij een groen energiebedrijf.

Als lijsttrekkers van hun Eerste Kamerfractie staan ze meer dan ooit in de belangstelling. Dat komt ook omdat de de coalitie haar meerderheid in de senaat dreigt te verliezen. Ze worden gevraagd voor tv-debatten en storten zich in de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. Kiezers kunnen alleen niet rechtstreeks op hen stemmen. Dat zullen de 570 verkozen Statenleden doen, later in mei.

Jullie kruisten voor het eerst de degens tijdens het lijsttrekkersdebat bij omroep WNL. Worden de regionale verkiezingen gekaapt door de Haagse politiek?

Jorritsma: “We werden daar in een debat getrokken over thema’s waar de Eerste Kamer helemaal niet over gaat, zoals Europa. Ik dacht: hallo jongens, we zijn wel bezig met Statenverkiezingen.

“Ik ben deze weken veel op stap met onze lijsttrekkers in de provincie. Het eerste doel is zoveel mogelijk Statenzetels, daarna mogen zij op ons stemmen. Ik heb net carnaval gevierd in Limburg, daar leven de Statenverkiezingen wel degelijk, omdat het gaat over landbouw, infrastructuur en werkgelegenheid. In Groningen, Friesland, Gelderland en Zeeland ook. Alleen in Noord-en Zuid-Holland leeft het minder.”

We denken in de Randstad weleens dat wij het centrum zijn, maar dat zijn we gelukkig niet Mei Li Vos, senator PvdA

Vos: “We denken in de Randstad weleens dat wij het centrum zijn, maar dat zijn we gelukkig niet. Daarom ben ik ook zo blij met regionale media. En gelukkig is er dankzij de klimaatverandering ook meer belangstelling voor de Waterschappen, waar ook verkiezingen voor zijn op 20 maart.

“Ik vind het ook niet erg om de rol van de Eerste Kamer uit te leggen, zolang mensen niet precies weten hoe wij verkozen worden. Tenslotte moet de coalitie straks weer zakendoen met de Eerste Kamer.”

Jorritsma: “Nee hoor.”

Vos: “In de vorige coalitie hadden PvdA en VVD toch veel te maken met de Eerste Kamer?”

Jorritsma: “Alle deals werden gesloten met de Tweede Kamer.”