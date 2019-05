Anne-Wil Duthler zet plan om rente op studieleningen te verhogen op losse schroeven

Het plan van het kabinet om de rente op studieleningen te verhogen, staat op losse schroeven nu senator Anne Wil Duthler overweegt tegen te stemmen. “Ik ben kritisch, ik ben er nog niet uit. Ik wil meer zekerheid over wat de effecten van de wet kunnen zijn.”

Lees verder na de advertentie

De stem van Duthler die na het verlaten van de VVD-fractie als zelfstandig senator doorgaat, kan van doorslaggevend belang zijn bij het goedkeuren van de wet. De Eerste Kamer debatteert aanstaande dinsdag over de renteverhoging op studieschulden. In 2020 wordt dan gerekend met een 10-jaars in plaats van een 5-jaars-rente. In praktijk betekent het dat studenten per maand meer rente betalen over hun schuld.

Eind vorig jaar stemde de gehele oppositie in de Tweede Kamer al tegen de renteverhoging die volgens het kabinet nodig is ‘om de financiële houdbaarheid van het stelsel te verbeteren.’ De maatregel moet 250 miljoen euro opleveren. “Het effect van die 250 miljoen krijgt pas in 2060 zijn beslag. Ik wil van de minister weten wat de verwachtingen zijn. Ik vind dat er niet veel degelijk onderzoek aan de wet ten grondslag ligt", zegt Duthler die vorige maand uit de VVD-fractie werd gezet nadat ze een nederlaag leed in de rechtszaak die ze had aangespannen tegen Quote. Duthler zegde vervolgens demonstratief het partijlidmaatschap op. Ze had al aangekondigd de politiek te verlaten; de behandeling van de renteverhoging is haar laatste debat in de senaat.

Probleem De verwachting is dat in de Eerste Kamer ook de voltallige oppositie tegen de renteverhoging zal stemmen. GroenLinks startte twee weken geleden samen met studentenorganisaties een petitie tegen de nieuwe wet omdat het studenten met hogere schulden opzadelt. Die schuld is door de invoering van het leenstelsel in 2015 toch al behoorlijk toegenomen. Als Duthler ook tegen de renteverhoging stemt, heeft de coalitie een probleem. Want het is de laatste kans voor het kabinet om de wet in de oude samenstelling door de Eerste Kamer te loodsen. Volgende maand treden de nieuwe senatoren aan en dan verliest de coalitie haar meerderheid. Het is onwaarschijnlijk dat de winnaars van de Provinciale Statenverkiezingen zoals GroenLinks en Forum voor Democratie dan hun goedkeuring geven. Voor Duthler hangt veel af van het debat volgende week en de uitleg van minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs). “Mijn uitgangspunt is om me zoveel mogelijk aan te sluiten bij de VVD-lijn, tenzij ik een goede reden heb om daarvan af te wijken. En het kan best zo zijn dat er in dit wetsvoorstel zo'n goede reden besloten ligt. Ik heb begrepen dat ik een beslissende stem heb, maar daar laat ik mij niet door afschrikken. Ik maak mijn eigen afweging.”

Lees ook: