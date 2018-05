Amsterdam wil binnenstad van Nutella ontdoen

Met GroenLinks, PvdA en SP werkt D66 aan een nieuw ­collegeakkoord, maar met het drukke Pinksterweekend in zicht maakten de partijen gisteren al bekend dat ze samen het toerisme willen terugdringen.

Zo gaat de toeristenbelasting ­omhoog, tot naar schatting 105 miljoen euro in 2022. In buurten waar rolkoffers de boventoon voeren, kan de vakantieverhuur via platforms als Airbnb worden gestopt of beperkt. Ritsja-achtige fietstaxi’s, slingerende bierfietsen, vertragende paardenkoetsen en ander pretvervoer worden de komende jaren buiten het centrum gehouden.

Beter schoonmaken En al sneed het oude college, ook met D66 en SP, eigenhandig in 2017 meer dan 260 banen bij de stedelijke reinigingsdienst weg, het nieuwe neemt zich voor beter schoon te maken en strenger op te treden tegen troep- en herriemakers. En dat geldt ook voor mensen die zich op het water misdragen. Het aantal toeristenwinkels met wafels, Nutella, kaas en tickets moet omlaag. En als het aan de nieuwe bestuurders ligt, kunnen de toeristen niet langer hartje centrum in hun rondvaartboot of touringcar stappen, maar moeten ze daarvoor naar de randen van de binnenstad. Naar verwachting komen dit jaar 18 miljoen bezoekers naar Amsterdam, oplopend naar 30 miljoen in 2025. Het afschrikken van toeristen is niet het doel van de maatregelen, maar als de groei afvlakt, zijn ze daar in Amsterdam niet rouwig om.