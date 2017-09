Amsterdam geeft burgemeester Eberhard van der Laan applaus

Met de groet, een minutenlang durend applaus, wilden de Amsterdammers hun burgemeester veel sterkte wensen en hem bedanken voor zijn werk. Massaal zongen ze het lied 'Aan de Amsterdamse Grachten'. Ook waren sommige mensen per bootje gekomen.

Lees verder na de advertentie

Femke, de vrouw van Van der Laan, kwam even naar buiten om iedereen namens haar man te bedanken. De initiatiefnemers verzochten daarna iedereen om weer naar huis te gaan en de privacy van het gezin Van der Laan te respecteren.

Eberhard van der Laan maakte in januari bekend dat hij uitgezaaide longkanker had, maar nog 'een poosje' door wilde gaan als burgemeester. Eerder deze week maakte hij bekend dat hij definitief uitbehandeld is, en zijn functie nu echt neerlegt.

Zomergasten De toch al populaire burgemeester werd in het afgelopen jaar alleen maar geliefder. Bijvoorbeeld door zijn optreden in het televisie-programma 'Zomergasten', waar hij een hartstochtelijk pleidooi hield voor saamhorigheid. 'De beste premier die Nederland nooit gehad heeft', werd er sindsdien vaak over hem gezegd. Ook Trouw-columnist Stevo Akkerman moest gisteren tijdens Prinsjesdag aan de Van der Laan denken, en het mysterie van zijn charisma. "Je moet er ook het soort mens voor zijn dat zijn stadgenoten kan aanspreken als ‘Lieve Amsterdammers’, zonder dat het aanstellerig klinkt. En je moet een verhaal hebben dat voor al jouw burgers zeggingskracht heeft, uitgezonderd de haatzaaiers. Dat verhaal vertelde Van der Laan in 2014 in zijn Abel Herzberg­-lezing, die wat mij betreft op alle scholen in het les­pakket zou mogen worden opgenomen."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.