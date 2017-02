Amnesty waarschuwt voor ‘vergiftigde’ retoriek van Trump, Duterte en Erdogan

De mensenrechtenorganisatie wijst expliciet naar de Amerikaanse president Donald Trump, die tijdens zijn campagne een wereldwijde trend zou hebben gevestigd van een ‘steeds bozere politiek’ vol uitvergrote tegenstellingen. Amnesty bekritiseert Trumps sneren naar minderheden, evenals zijn – voorlopig mislukte – poging om de grens te sluiten voor burgers uit zeven moslimlanden.

De Hongaarse premier Orbán, de Turkse president Erdogan en de Filippijnse president Duterte krijgen er ook van langs. Zij fulmineren volgens Amnesty tegen hele bevolkingsgroepen, vooral tegen vluchtelingen, die ze zouden gebruiken als zondebok en zouden wegzetten als ‘minder menselijk’ dan anderen. “De grens van het aanvaardbare is opgeschoven”, stelt Amnesty, die een wereldwijde toename signaleert van hatelijke opmerkingen en maatregelen tegen mensen vanwege hun geslacht, ras of seksuele voorkeur.

Amnesty laakt ook de Europese Unie, omdat die een akkoord met Turkije heeft gesloten waardoor asielzoekers naar dat land kunnen worden teruggestuurd. Turkije is geen veilig land, betoogt de organisatie, en dat maakt de vluchtelingendeal ‘illegaal en onverantwoordelijk’. In totaal berispt Amnesty 36 landen omdat ze vorig jaar vluchtelingen hebben teruggestuurd naar onveilige gebieden, wat indruist tegen het internationaal recht.

Vluchtelingen zijn 'gif'

Stigmatiserende woorden komen overigens lang niet alleen uit de mond van extremistische politici, maar worden soms overgenomen door oorspronkelijke middenpartijen, signaleert de directeur van Amnesty in Europa, John Dalhuisen. Het leidt tot ‘ontmenselijkende betogen’, zoals die van de Hongaarse premier Orbán, die vluchtelingen aanduidde als ‘gif’.

Dalhuisen noemt ook PVV-leider Geert Wilders en diens uitlating over ‘Marokkaans tuig’, en premier Mark Rutte die migranten in een open brief voorhield: ‘Doe normaal of ga weg.’

Immigranten en moslims zijn volgens Dalhuis ‘het belangrijkste doelwit van de Europese demagogie’. “Ze worden voorgesteld als een bedreiging voor de veiligheid en de nationale identiteit, als inpikkers van banen en als profiteurs van het sociale vangnet.”

Waar westerse leiders zich vroeger veelvuldig opwierpen als voorvechter van de mensenrechten, kiezen ze nu vaker voor een ‘ontmenselijkende agenda’, aldus Salil Shetty, secretaris-generaal van Amnesty. “2016 was het jaar waarin het cynische gebruik van ‘wij tegen zij-verhalen’ op de voorgrond trad, op een schaal zoals we het sinds 1930 niet meer hadden gezien.” Maar Shetty is ervan overtuigd dat de wereld zich daar niet bij zal neerleggen. “2017 wordt het jaar van het verzet”, zegt hij stellig. “Onze hoop rust op het volk.”