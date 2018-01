Amerikanen en Russen geven Erdogan voorlopig vrij spel aan de grens

Zondagochtend begon een grootschalig grondoffensief. Turkije wordt gesteund door de rebellen van het Vrije Syrische Leger.

Volgens Turkse staatsmedia zijn enkele dorpen rondom Afrin ingenomen en ruim honderdvijftig posities van de YPG gebombardeerd. Het Turkse leger benadrukt dat de operatie zich alleen op militaire doelwitten richt. Maar de YPG maakte zaterdagavond al melding van zeven burgerslachtoffers. Woordvoerders van de groepering beweren dat de eerste Turkse aanvallen zijn afgeslagen.

De invasie gaat kortom gepaard met een propagandastrijd. In dit stadium zijn vrijwel alle berichten over de gevechten afkomstig van Turkse staatsmedia of woordvoerders van de YPG. Internationale media aan de grens maken melding van grote troepenverplaatsingen, maar krijgen geen toegang tot het gebied.

Nationalistisch vertoon In Turkije is de invasie ontvangen met veel nationalistisch vertoon. Op sociale media wedijveren Turken om de grootste trouw aan het Turkse leger. Veel kranten kopten zondag met spectaculaire afbeeldingen van F-16s, tanks en explosies. Alle grote politieke partijen hebben formeel hun steun uitgesproken voor de operatie. Dat geldt niet voor de HDP. De Koerdisch georiënteerde oppositiepartij riep aanhangers op om de straten op te gaan uit protest tegen de invasie, maar van echt grote demonstraties was geen sprake. "Jullie worden gevolgd", waarschuwde president Erdogan. "Waar jullie ook maar de straten opgaan, onze veiligheidsdiensten zullen jullie in de kraag grijpen."

Bondgenoot van de Amerikanen De Noord-Syrische provincie Afrin is al sinds 2012 in handen van de Syrisch-Koerdische YPG. Deze bewapende groepering leverde jarenlang grondtroepen in de strijd tegen Islamitische Staat (IS), ontpopte zich daardoor tot een belangrijke bondgenoot van de Amerikanen en heeft inmiddels grote delen van Noord-Syrië in handen. Maar volgens de Turkse regering is de YPG een verlengstuk van de PKK. Die Koerdische beweging is in een oorlog verwikkeld met Ankara en staat internationaal aangeschreven als een terroristische organisatie. Dat er banden bestaan tussen de YPG en PKK is overigens geen Turks sprookje. Toen de YPG dit najaar de Syrische stad Raqqa van IS bevrijdde, hees het de vlag van Abdullah Öcalan, de leider van de PKK.

Gruweldaden Turkije probeert daarom al jaren te voorkomen dat de YPG zijn grondgebied langs de Turks-Syrische grens vergroot. Ankara wordt daarin gesteund door de rebellen van het Vrije Syrische Leger, die de Koerden beschuldigen van gruweldaden in bezette Arabische dorpen en de facto samenwerking met het regime van de Syrische president Assad. Het is niet de eerste keer dat Turkije een inval doet. Tijdens Operatie Eufraatschild in 2016 wisten Turkije en de Syrische rebellen een eerste gat te slaan in de corridor van de YPG. De Amerikanen verzekerden de Turken destijds dat de YPG zich zou terugtrekken ten oosten van de Eufraat. Dat is niet gebeurd.

Grensmacht Ankara deed beklag bij de Amerikanen en hoopte dat Washington de YPG zou laten vallen zodra IS was verdreven. Vorig weekend kwamen de Turken bedrogen uit: Washington kwam met plannen voor een nieuwe 'grensmacht' van zo'n dertigduizend voornamelijk Koerdische strijders. Een week lang klonk oorlogstaal uit Turkije. Krantenkoppen en koffiehuizen spraken schande over 'terroristenmaatje' Amerika. "Turkije zal dit terreurleger wurgen nog voor het tot leven komt", waarschuwde Erdogan razend. Dit weekend voegde hij de daad bij het woord. Dat is in de eerste plaats een grote klap voor de YPG. Daarnaast zal de Turkse invasie directe gevolgen hebben voor de lokale bevolking van Afrin, die grotendeels Koerdisch is. De streek telt zo'n half miljoen inwoners, waarvan bijna de helft vluchtelingen uit de rest van Syrië.

Navo-bondgenoten Toch is Afrin niet bepaald het zwaartepunt van het Syrische strijdtoneel. De regio ligt ingeklemd tussen Turkije en gebieden die in handen zijn van Syrische rebellen. De Syrische president Assad reageerde fel op de invasie, maar zowel de Russen als de Amerikanen lijken Turkije voorlopig vrij spel te geven. Beide grootmachten waren van tevoren op de hoogte en grepen niet in. Toekomstige ontwikkelingen van het conflict zullen vooral afhangen van Moskou en Washington. Turkije en de Verenigde Staten zijn Navo-bondgenoten, maar hun relatie staat al jaren onder spanning. Rusland heeft er baat bij dat conflict op de spits te drijven. Tegelijkertijd is Moskou de belangrijkste bondgenoot van Assad en zal het niet toestaan dat de Turken grote lappen Syrisch grondgebied veroveren.

Opmars De belangrijkste vraag is dus of Turkije doorstoot. Eerder dit weekend hintte Erdogan daar wel op. Hij verklaarde dat de operatie in Afrin het begin is van een opmars naar het oosten. "Hierna volgt de stad Manbij. Daarna zullen we dit terroristische gespuis tot aan de Iraakse grens stap voor stap opruimen." Turkije beroept zich daarbij op het door de Verenigde Naties erkende recht op zelfverdediging. Maar het ligt voor de hand dat Turkije zijn onderhandelingspositie in het verscheurde Syrië wil verstevigen. Toch lijkt een langdurig grondoffensief oostwaarts onwaarschijnlijk. De streek rondom Manbij en de Eufraat zit vol met Amerikaanse en Russische militaire bases. Bovendien zal een groot deel van de voornamelijk Koerdische lokale bevolking zich tegen de Turken verzetten. Dat kost geld en mensenlevens, waarschuwde de Turkse oppositie.