Amerikaanse Senaat tegenover Trump met stemming over Saoedi-Arabië

De resolutie over het conflict in Jemen kreeg de steun van 56 van de 100 senatoren, onder wie meerdere partijgenoten van president Donald Trump. Het Huis van Afgevaardigden moet zich ook nog buigen over het besluit, maar het is de vraag of dat dit jaar nog gaat gebeuren.

President Donald Trump heeft eerder gehamerd op het belang van het bondgenootschap tussen de VS en Saoedi-Arabië. Hij stelde dat onduidelijk is of kroonprins Mohammed bin Salman, de feitelijke machthebber, achter de moord op Khashoggi zit. Die kritische journalist werd begin oktober gedood in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel.

Veel senatoren twijfelen er niet aan dat de kroonprins nauw betrokken was bij de moord. “Ik geloof absoluut dat hij het heeft aangestuurd. Ik denk dat hij het heeft gemonitord en ik geloof dat hij er verantwoordelijk voor is”, zei de Republikein Bob Corker woensdag al. Hij is een van de senatoren die is bijgepraat over de zaak door het hoofd van de inlichtingendienst CIA.