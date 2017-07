Amerikaanse Rusland-sancties doen Europa pijn

Na het Huis van Afgevaardigden stemde ook de Senaat in Washington donderdag unaniem in met de sancties. Mogelijk komen er zelfs Europese tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten, dat zijn ongeziene ontwikkelingen in het versplinterende westerse Rusland-beleid.

Lees verder na de advertentie

Hoewel nog onzeker is of president Donald Trump de sancties met tegenzin zal onderschrijven of met een kortstondig veto zal vertragen - het Congres zal zijn wil in dat geval kunnen doorzetten - dreigen de maatregelen de Europese energiemarkt en andere belangen te treffen. Zo raken de sancties ook Europese energieondernemingen als ze zaken doen met Russische bedrijven.

Steuntje in de rug van de VS Dat kan grote gevolgen hebben voor het toch al omstreden pijplijnproject Nord Stream 2, dat Russisch gas via de Oostzee naar Duitsland moet brengen. Aan dat project van bijna 10 miljard euro doet een flink aantal West-Europese energiebedrijven mee, waaronder het Brits-Nederlandse Shell. Zo zijn er meer samenwerkingsprojecten met Rusland. Er zijn meer redenen voor de Europese verbolgenheid. De sancties lijken namelijk niet alleen te zijn bedoeld om Rusland te straffen voor de inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar, maar ook om de eigen energiemarkt een steuntje in de rug te geven. Als Europa namelijk geen Russisch gas kan importeren, moet het de blik naar het westen wenden, waar de Verenigde Staten hun exportmarkt voor vloeibaar aardgas proberen te vergroten. Dat is geheel in lijn met de 'America first'-strategie van Trump en de Republikeinen. De betrekkingen tussen het Witte Huis en de EU zijn sinds Trumps komst naar een dieptepunt gegleden. Eerder deze week twitterde de president nog dat hij veel verwacht van een aanstaand handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk (dat daarover niet eens mag onderhandelen zolang het EU-lid is) en beschuldigde hij de EU van 'protectionisme'. 'America first' kan niet betekenen dat de Europese belangen als laatste komen Commissievoorzitter Juncker De Europese Commissie wilde vandaag nog niet officieel reageren op de Amerikaanse sancties omdat ze nog niet formeel van kracht zijn. "Het woord van de dag is waakzaamheid", aldus een woordvoerder. Commissievoorzitter Juncker had eerder deze week al wel een voorschot genomen op mogelijke tegenmaatregelen. "'America first' kan niet betekenen dat de Europese belangen als laatste komen", aldus Juncker. Wat ook hard aankomt in Brussel, is de boodschap die de Amerikanen uitstralen, namelijk dat ze een daadkrachtige reactie op de Russische bemoeienissen in hun verkiezingscampagne voorrang geven boven een gezamenlijke internationale aanpak van het Oekraïne-conflict. In hun sanctiebeleid trokken de VS en de EU jarenlang samen op, zowel na de annexatie van de Krim als na het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne later dat jaar.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.