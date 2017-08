Amerikaanse overheid wil weten wie anti-Trumpwebsite hebben bezocht

Het gaat om de website disruptj20.org, waarbij j20 verwijst naar 20 januari, de dag dat Donald Trump officieel president werd van de Verenigde Staten. Die dag waren er enkele grote protesten tegen Trump en de website was een van de grootste organisatoren hiervan.

Het hostingbedrijf achter de website moet alle mogelijke informatie geven, zoals namen, te­le­foon­num­mers, ip-adressen en bankgegevens

Vandalisme Het Amerikaanse ministerie van justitie trad eerder al hard op tegen die demonstranten. In april werden meer dan 200 mensen aangeklaagd wegens vandalisme. Op de dag van Trumps inauguratie waren er verschillende demonstraties, die over het algemeen vreedzaam verliepen. Op enkele plekken in Washington moest de politie ingrijpen. De Amerikaanse regering gaat nu nog een stapje verder en wil van hostingbedrijf DreamHost niet alleen weten wie de eigenaars zijn van de website die de demonstraties vorm gaf, maar ook wie alle 1.3 miljoen mensen zijn die de website hebben bezocht. DreamHost moet alle mogelijke informatie geven, zoals namen, telefoonnummers, ip-adressen en bankgegevens. Ook is informatie opgevraagd over hoe laat mensen de website hebben bezocht en via welke browser. Het verzoek is vorige maand ingediend. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Een vrouw verkleed als Vrijheidsbeeld tijdens een demonstratie tegen Donald Trump in Washington. © EPA

Alarmbellen Het hostingbedrijf ziet dat verzoek niet zitten en is naar de rechter gestapt. "De informatie kan gebruikt worden om de identiteit te achterhalen van mensen die de site gebruiken om hun politieke mening te geven, een recht vastgelegd in het eerste amendement van de grondwet", schrijft het bedrijf in een verklaring. "Dat alleen is genoeg reden om bij iedereen alarmbellen te doen afgaan." Dreamhost noemt het verzoek een duidelijk voorbeeld van machtsmisbruik van de Amerikaanse overheid. Vlak na de protesten probeerde het ministerie van justitie ook al de identiteit van bezoekers van de site te achterhalen, maar kreeg toen slechts beperkte informatie in handen. In een document dat is ingediend bij een rechtbank in Washington D.C stelt het ministerie dat het hostingbedrijf geen goede reden heeft om het verzoek aan te vechten. Komende vrijdag is een hoorzitting

Trump-critici Sinds het aantreden van Trump maakt de Amerikaanse overheid geregeld werk van het ontmaskeren van zijn critici. In maart probeerde de binnenlandse veiligheidsdienst te achterhalen wie er achter het Twitteraccount @ALT_USCIS zit. De gebruiker, wiens naam een acroniem bevat voor de U.S. Citizenship and Immigration Services, oftewel de Amerikaanse immigratiedienst, liet zich kritisch uit over Donald Trump en zijn plannen voor een inreisverbod en de aanleg van een muur bij de grens met Mexico. Deze kwestie liep met een sisser af. Toen Twitter naar de rechter stapte en aanvoerde dat het anoniem bekritiseren van de regering onder de vrijheid van meningsuiting valt, besloot de veiligheidsdienst van het verzoek af te zien. Lees ook: Journalisten in Trump-land.

