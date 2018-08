Amerikaanse kranten protesteren samen tegen Trump

Meer dan honderd Amerikaanse kranten verzetten zich tegen de wijze waarop president Donald Trump van leer trekt tegen nieuwsmedia. Donderdag publiceren ze allemaal hoofdredactionele commentaren waarin het belang van onafhankelijke journalistiek wordt benadrukt. ‘De vuile oorlog tegen de vrije pers moet eindigen’, is de gedachte achter de actie.

Het protest is een initiatief van The Boston Globe. ‘Media, van welke politieke kleur dan ook, kunnen een krachtig punt maken door samen op te trekken in de verdediging van hun vak’, aldus de krant in de oproep aan de concurrenten, ‘en de cruciale rol te onderstrepen die de pers speelt in bestuur door en voor het volk.’

De inhoud van het commentaar zal per deelnemende krant verschillen, ieder schrijft zijn eigen artikel. Dat is van belang, zo stelt The Boston Globe, omdat Trumps offensief tegen de journalistiek in een kleine plaats een andere uitwerking heeft dan in een enorme stad als Boston. “Maar we zijn het er in ieder geval over eens dat zulke aanvallen verontrustend zijn”, aldus Pritchard.

Meerdere grote regionale dagbladen als de Houston Chronicle en de Miami Herald doen mee, maar ook plaatselijke kranten met enkele duizenden lezers. Maar nieuwsgiganten als The Washington Post en The New York Times, die vaak hebben geschreven over de schade die Trump de journalistiek toebrengt, blijven vooralsnog afzijdig.

Stervende industrie

Al sinds zijn presidentscampagne haalt Trump de pers geregeld onderuit. Journalisten verspreiden nepnieuws, blijft hij herhalen, het zijn zieke mensen. Verslaggevers die de president niet aanstaan, staat hij niet te woord. Trump negeert kritische vragen, beschimpt journalisten, of verbant ze van ontmoetingen met de pers.

Of het protest iets zal uithalen? Vorige maand ontmoette Trump de uitgever van The New York Times om te discussiëren over de retoriek van de president als hij spreekt over de journalistiek. Het was een ‘zeer goed gesprek’ geweest, liet Trump dagen later weten.

Toch logde hij diezelfde dag nogmaals in op Twitter, om een bericht te typen over de ‘anti-Trump haters in de stervende krantenindustrie’. ‘De falende New York Times en de Washington Post van Amazon doen niets anders dan slechte verhalen schrijven, zelfs over zeer positieve prestaties – en ze zullen nooit veranderen!’