Amerikaanse ambassadeur hekelt ‘onvoldoende’ Nederlandse defensie-uitgaven

In de maandag verschenen Voorjaarsnota reserveert het kabinet extra geld voor defensie. Het gaat om 1,5 miljard euro tot 2024 en daarna 162 miljoen structureel per jaar. In een interview met de Volkskrant zegt VS-ambassadeur Hoekstra dat Nederland gemaakte afspraken niet nakomt. Hoekstra: “De echte vraag blijft: waarom is Nederland niet bereid zijn eerlijke aandeel bij te dragen aan de Navo?”

De VS hebben decennialang de rekening betaald, maar zullen dat niet blijven doen Pete Hoekstra, Amerikaanse ambassadeur in Nederland

De Verenigde Staten, die verreweg de grootste bijdrage aan de Navo betalen, eisen al jaren dat Europese lidstaten meer uitgeven aan Defensie. Tijdens een Navo-top in Wales in 2014 hebben de landen afgesproken ernaar te streven om binnen tien jaar 2 procent van het nationaal inkomen (bbp) aan defensie te besteden.

Geïrriteerd Veel landen halen dat percentage niet en de Amerikaanse president Trump heeft zich hier al verschillende keren geïrriteerd over uitgelaten. Vorig jaar zaten slechts zeven van de 28 Navo-landen op of boven deze norm, laten cijfers van de verdragsorganisatie zien. Nederland staat met 1,35 procent van het nationaal inkomen op de vijftiende plaats, ergens in de middenmoot. Dat is wel een stijging ten opzicht van 2016, toen 1,13 procent van het bbp aan defensie werd uitgegeven. Ambassadeur Hoekstra zegt van het Nederlandse ministerie van defensie te hebben vernomen dat er tot 2024 niet veel verandert. “Daar zeiden ze: ‘In 2024 zullen we 1,3 procent van het bbp uitgeven aan defensie’. Dat is een heel duidelijk statement: we blijven op 1,3 procent zitten. Je kunt niet claimen dat dit een belangrijke stap is richting 2 procent.” Hoekstra stelt verder dat de Europese bondgenoten, door te weinig aan de Navo bij te dragen, de toekomst van de verdragsorganisatie ter discussie stellen. “De VS hebben decennialang de rekening betaald, maar zullen dat niet blijven doen. Als de Europeanen er niet in investeren, zoals ze beloofd hebben, kan dat het debat stimuleren over de vraag wat we eigenlijk met de Navo willen.”

Noodzakelijk Ank Bijleveld, minister van defensie, zegt in een reactie dat de ambassadeur ‘wel een punt heeft'. Volgens haar moeten er nog ‘volgende stappen’ worden gezet. Het extra geld dat in de Voorjaarsnota voor de krijgsmacht wordt vrijgemaakt noemt ze een “goede extra tussentijdse stap”. Om de 2 procent te halen zou Defensie er jaarlijks meer dan 6 miljard euro bij moeten krijgen. Afgelopen februari zei premier Mark Rutte in een toespraak nog dat Nederland moet vasthouden aan de belofte om 2 procent aan defensie te besteden. De secretaris-generaal van de Navo, Jens Stoltenberg, drong vorig jaar in een interview met deze krant ook aan op hogere defensie-uitgaven. “Een verhoging is noodzakelijk. Om de belofte uit 2014 te halen en om te investeren in moderne militaire capaciteiten die nu ontbreken. Het is goed dat Nederland geld uitgeeft aan nieuwe marineschepen en de JSF, maar bij de landmacht zitten er gaten. Nederland heeft meer militairen nodig, en ze moeten beter getraind en beter uitgerust zijn.”

