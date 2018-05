Amerika zoekt een antwoord op het gewelddadig optreden van Israël

‘Pappie’s kleine griezel’ kopte de New Yorkse krant Daily News dinsdag bij een foto van Ivanka Trump, trots wijzend naar de gevel van de nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem. Daar was het naambord door de redactie vervangen door een beeld van het geweld in Gaza, waar maandag zestig doden vielen.

Maar in de New York Post zag columnist Michael Goodwin het andersom: “Het bloed van de doden en gewonden kleeft aan de handen van de genadeloze bruten van Hamas, die hun mensen op een zelfmoordmissie stuurden.”

Dat vindt Trump ook. Gevraagd of de regering druk had uitgeoefend op Israël om het protest vanuit Gaza met zo min mogelijk geweld te beantwoorden, zei een woordvoerder van het Witte Huis: “Zij die geweld uitlokken, zijn deel van het probleem en niet van de oplossing.”

Verhuizing

Het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, en daarmee het erkennen van die stad als hoofdstad van Israël, is in de VS controversieel, maar dat wordt meer in de media uitgevochten dan in de politiek. Steun voor Israël is praktisch verplicht voor Amerikaanse politici. Het Congres stemde in 1995 bijna unaniem voor een wet die de verhuizing beval. Daarin werd het aan de president overgelaten om die telkens een half jaar uit te stellen. Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama deden dat consequent, maar Donald Trump hield het na één keer voor gezien. Daarvoor krijgt hij niet alleen lof van de Republikeinen, maar ook van veel Democraten.

Twee prominente joodse senatoren zijn het erover oneens. De Democratische fractieleider in de Senaat, Chuck Schumer uit New York, zei dat het ‘de hoogste tijd’ was voor de verhuizing. Maar partijgenoot Dianne Feinstein uit Californië vindt dat de locatie van de ambassade een van de onderwerpen had moeten blijven voor onderhandelingen.

Voor die onderhandelingen ziet het er nu somber uit zei Daniel Shapiro, onder president Obama de Amerikaanse ambassadeur in Israël, tegen radiozender NPR. Ook hij vindt dat de ambassade in Jeruzalem hoort, maar de manier waarop de regering-Trump die stap nam, zonder de Palestijnen iets te gunnen, vindt hij onverstandig. “Het heeft tot een breuk geleid. Er is geen contact, geen mogelijkheid om Palestijnse functionarissen te spreken. De regering heeft een vredesplan gemaakt. Maar op dit moment zou zo’n plan al bij aankomst overleden zijn.”

Het Witte Huis wil het vredesplan ‘op het juiste moment’ presenteren

Dat plan, opgesteld door Trumps schoonzoon Jared Kushner en een andere speciale afgezant van de president, Jason Greenblatt, zou bijna klaar zijn; het Witte Huis wil er ‘op het juiste tijdstip’ mee komen. Bronnen in het Witte Huis vertelden aan de New York Times dat het in tegenstelling tot vorige vredesplannen behoorlijk gedetailleerde voorstellen bevat over bijvoorbeeld de Israëlische nederzettingen, de status van Jeruzalem en de positie van Palestijnse vluchtelingen.

Met de verhuizing heeft Trump een onverantwoord voorschot genomen op die onderhandelingen, zeggen critici. “Dat heeft de onrust, frustratie en obsessie met Jeruzalem alleen maar opgestookt”, zei Aaron David Miller, Midden-Oostendeskundige aan het Woodrow Wilson Center in Washington, tegen de New York Times. “In plaats dat de kwestie-Jeruzalem nu van tafel is, hebben ze van Jeruzalem de tafel gemaakt.”