Als woordvoerder van Trump ben je ronduit zielig

Het was natuurlijk actrice Melissa McCarthy, die Spicer speelt in het satirische programma Saturday Night Live. Gisteravond mochten we zien hoe de buitenopnames waren uitgepakt.

In McCarthy's vertolking voert Spicer zijn taak uit met zo'n intensiteit, dat de Witte Huis-verslaggevers gevarengeld verdienen voor het dagelijkse vragen stellen in de perskamer.

De echte Sean Spicer is niet gevaarlijk. Eerder zielig. Hij komt altijd binnenstappen met een gelaten glimlach: wie weet wordt het gezellig, maar het zal wel weer niet. En dan komen de vragen weer over onderwerpen die de president het liefste als oud nieuws zou zien: de ruzies in het Witte Huis, de verstrengeling tussen regeer- en zakenbesognes van de Trumps en de Kushners, en natuurlijk: de Rusland-connectie.

En trekt Spicer ten strijde met een staccato woordenstroom, doorspekt met "nee, wacht nou evens" en "ik snap het wels". Als je hem moet geloven, is zijn baas gewoon een krachtig leider, hard bezig met het vervullen van zijn verkiezingsbeloften en het veilig houden van Amerika. En is het bijzonder flauw om met allemaal van die door boosaardige anonymi verspreide verhalen of vergezochte samenzweringstheorieën te komen.

Maar vrijdag was Spicer opvallend tam en kort van stof. Hij was een paar dagen weggeweest, om zijn verplichtingen als reservist bij de marine te vervullen, en ondertussen was er een storm opgestoken over het plotselinge ontslag van FBI-directeur James Comey. Die storm had het Witte Huis volkomen verrast.

De directeur is niet, zoals bij veel andere organen van de federale overheid, een daar voor de duur van één presidentschap geparachuteerde politicus. En zijn of haar onafhankelijke positie wordt benadrukt door een benoeming voor tien jaar. In principe dan, want de wetgever ging niet zo ver om de FBI-directeur ook immuun te maken voor ontslag door de president. En voor Trump was dat genoeg: hij mocht Comey ontslaan, hij wilde hem kwijt, en dus deed hij het gewoon. Dat hij daarmee keihard had gevloekt in de politieke en bestuurlijke kerk, werd hem pas gaandeweg de avond duidelijk.

De positie van de directeur van de FBI was wat dat betreft de perfecte val voor hem. Die politiedienst heeft een tamelijk onfris verleden van politieke inmenging onder haar niet weg te branden eerste directeur, Edgar Hoover. Sinds het presidentschap van Nixon, die de FBI ook voor vuile zaakjes probeerde te gebruiken, is daarom strikte onpartijdigheid heilig een heilige opdracht voor de dienst.

En de Democraten zouden het een terechte straf vinden – en zo werd het ontslag ook gepresenteerd – voor het geklungel met het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton. Tijdens de campagne had Comey het immers bestaan Clinton vrij te pleiten van strafbaarheid maar wel, heel ongebruikelijk, de les te lezen over haar domme omgang met emails tijdens haar ministerschap van buitenlandse zaken. Om nog maar te zwijgen van een korte, maar opzienbarende heropening van het onderzoek, ruim een week voor de verkiezingen.

Journalisten hoorden van hun contacten in het Witte Huis dat Trump en zijn directe omgeving er vanuit gingen dat de Republikeinen het met het ontslag wel eens zouden zijn, omdat Comey met zijn Rusland-onderzoek een politieke stoorzender was geworden.

Bosjes

Na een aanvankelijke achterstand in de communicatie – terwijl commentatoren op CNN gehakt maakten van de beslissing, waren officiële en officieuze zegslieden van Trump aanvankelijk nergens te bekennen – kwam het voorlichting-offensief haastig op gang. Er vielen hilarische taferelen te noteren. Spicer overlegde op zeker moment in de bosjes bij het Witte Huis met collega's over de te kiezen lijn. Voor die bosjes staan de tv-camera's waar de Witte-Huiscorrespondenten hun 'stand-ups' doen – maar toen Spicer eenmaal wist wat hij wilde zeggen, mochten de camera's niet draaien.

Wat de voorlichters toen en in de dagen daarna opdisten, was wat Trump ook in de brief aan James Comey had geschreven: hij had een advies gekregen van de onderminister van justitie, Rod Rosenstein, met de zegen van minister van justitie Jeff Sessions, waarin stond dat Comeys aanpak van Clintons e-mailgedrag alle perken te buiten ging. Hij kon daarom per direct zijn biezen pakken. Niet alleen de voorlichters van Trump, ook vice-president Mike Pence vertelde het zo.

Maar in Washington was er niemand die dat geloofde. Daarvoor had Trump na zijn aantreden de FBI-directeur veel te lang in dienst gelaten. En terwijl hij zijn veiligheidsadviseur Mike Flynn nog twee weken in dienst hield nadat bleek dat die gelogen had over zijn contacten met Rusland, zogenaamd om hem een zorgvuldige beoordeling van zijn zaak te gunnen, werd Comey ontslagen op de dag dat Rosenstein en Sessions hun brieven schreven. Van Rosenstein werd via via vernomen dat hij erg ongelukkig was met de hem toegedichte rol als aanstootgever.

De correspondenten en commentatoren die dat allemaal zo analyseerden, opschreven en vertelden, hadden zich de moeite kunnen besparen. Want in een interview met NBC klapte de president zelf uit de school. Met een doodernstig gezicht, alsof al die dingen helemaal nooit namens hem waren beweerd, vertelde hij dat de memo's van Justitie alleen maar hadden hoeven te ondersteunen wat hij toch al van plan was. Om er aan toe te voegen dat hij zijn beslissing onder andere nam omdat het Rusland-onderzoek maar voortsleepte.