Als Rutte wijs is, beschouwt hij dit als zijn laatste termijn

Tijdens een kort daarop volgende lunch met politieke redacteuren vroeg ik hem of dat wel verstandig was, kijkend naar het dramatische einde van het premierschap van zijn voorganger Lubbers. Tot mijn verbazing antwoordde Kok: "U zet mij aan het denken".

De geschiedenis is bekend. Kok besloot na twee termijnen van vier jaar te stoppen. Hij handelde daarmee in de geest van George Washington, de eerste president van de VS (1789-1797) die deze regel in de Amerikaanse politiek invoerde. De Constitutie schreef het toen nog niet voor, maar Washington trad uit eigen beweging terug om scherp het verschil te markeren tussen de jonge democratische republiek en het Europa van de voor het leven gekroonde hoofden.

De Franse schrijver Stendhal heeft, los van het Amerikaanse voorbeeld, het belang van zo'n machtsbeteugelende regel omschreven: 'Intelligente mensen die op of naast de troon worden geboren, verliezen al snel het vermogen subtiele nuances waar te nemen. Zij staan niet toe dat in hun omgeving mensen vrijuit spreken - openhartigheid zien zij als grofheid'.

Lang aan de macht zijn is niet goed

Hij noteerde de waarneming in de jaren dertig van de 19de eeuw in de politieke schelmenroman 'La Chartreuse de Parme'. Het lievelingsboek van Marinus Van der Goes van Naters, de eerste naoorlogse PvdA-fractieleider. Geen wonder, want het bevat politieke lessen die tijdloos zijn. Zoals deze die kan slaan op de deze week afgetreden minister Zijlstra: 'De minister van buitenlandse zaken was een uiterst fatsoenlijk mens voor zover het niet om politiek ging'.

De moraal van een en ander samengevat: lang aan de macht zijn is niet goed, ook niet in een democratisch bestel, want het vertroebelt het oog van de bestuurder en laat steeds minder ruimte voor tegenspraak en zelfs voor constructief bedoelde kritiek. Niet voor niets gaf Machiavelli, die als geen ander het machtselement in de menselijke natuur doorgrondde, de vorst het advies mee ten minste twee mensen in zijn omgeving toe te staan onbevangen te spreken.

Dikwijls staan machthebbers daar aanvankelijk voor open maar, of ze Napoleon heten of Balkenende, na verloop van tijd sluiten ze zich af. Hoewel in ons coalitieland de macht van de premier relatief is, doet zich dit ook hier voor. Lubbers schroomde in de laatste fase van zijn premierschap zelfs niet een politieke bevriende senator, Kaland, tijdens een debat in de Tweede Kamer de oren te wassen om diens kritiek op het kabinetsbeleid.