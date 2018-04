Als Kamerlid ook nog een bedrijf runnen? ‘Dat is niet te doen’

Af en toe klimt hij nog op de steiger en drinkt hij koffie op de zaak, aan meer komt Roy van Aalst niet toe. “Het Kamerlidmaatschap vergt nogal wat tijd”, vertelt de PVV’er, die vandaag toevallig zelf de telefoon opneemt op kantoor. Hij belandde na de laatste verkiezingen in de Tweede Kamer en heeft het werk bij zijn gevelbekledingsbedrijf in Enschede sindsdien op een laag pitje gezet. Zijn vader heeft nu de leiding.

Op papier is ook Van Aalst (35) nog steeds mede-eigenaar, maar dat bijt volgens hem zijn Kamerwerk niet. “Ik doe geen opdrachten voor overheden en in de Kamer voer ik niet het woord over de bouw. Bovendien worden mijn inkomsten uit het bedrijf in mindering gebracht op mijn vergoeding als Kamerlid." Hij grapt: "Dus je zou ook kunnen zeggen dat ik het slechtst betaalde Kamerlid ben."

In de Kamer zijn in totaal zo'n twintig ondernemers (al dan niet in ruste) te vinden, zo blijkt uit het overzicht van nevenfuncties. VVD-Kamerlid Wybren van Haga geldt daarbij als meest spraakmakende voorbeeld. De vastgoed- en thuiszorgondernemer beheert volgens opgaaf zo'n zestig panden, en een trits BV's. De VVD-integriteitscommissie keurde Van Haga's ‘dubbele petten’ vorige week af en stelde hem voor de keuze: óf fulltime ondernemer óf fulltime Kamerlid.

Het Kamerwerk slokt je op

Farid Azarkan van Denk, die zijn vastgoedadviesbureau vorig jaar na zijn verkiezing als Kamerlid op afstand zette, heeft zich verbaasd over de hoeveelheid werk die Van Haga naast zijn Haagse baan wist te verzetten. “Ik vind het wel knap als iemand dat kan. Ik zou niet weten waar ik de tijd vandaag moest halen. Al helpt het natuurlijk als je met 33 man in een fractie zit. Wij moeten alles met z’n drieën doen.”

Zelfs in een grote fractie is het ondoenlijk om er nog een bedrijf naast te leiden, brengt Johan Houwers daar tegenin. De makelaar moest in 2013 de 41-koppige VVD-fractie verlaten nadat hij werd verdacht van hypotheekfraude. Hij keerde in 2015 terug als eenmansfractie; Houvast Makelaars BV liet hij beide keren over aan anderen, overigens zonder de zaak op afstand te zetten. “Je kunt tussendoor een vraag beantwoorden of even doorverwijzen, meer kan gewoon niet. Je bent vijf tot zes dagen van huis, hebt in het weekend partijverplichtingen. Het Kamerwerk slokt je echt helemaal op.”

Tegelijk is het wel hard nodig dat er ondernemers met praktijkervaring de Kamer ingaan, vindt Houwers. Hij hekelt het huidige tijdsgewricht waarin ‘de schijn ook een werkelijkheid is’. Dat schrikt ondernemers af, denkt Houwers. “Als je hun kennis in je midden wilt hebben, moet je accepteren dat ze soms op het snijvlak van de regels opereren. Je moet ze zo lang mogelijk het voordeel van de twijfel gunnen.”

Een grens trekt Houwers bij de portefeuilleverdeling: als militair kun je in de Kamer beter niet over defensie gaan, als makelaar niet over vastgoed. “Dat is niet verstandig. Dan heb je de kans dat mensen zeggen dat je daar in de Kamer alleen maar gaat lobbyen voor jezelf. Je zit in de Kamer voor álle Nederlanders.”